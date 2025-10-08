Германската полиция получи правомощия да прихваща и сваля дронове

Г ерманската федерална полиция ще има право да сваля дронове.

Това заяви министърът на вътрешните работи Александър Добриндт след поредица от инциденти с дронове, за които Берлин обвинява Русия, предаде АФП.

При представянето на законопроекта Добриндт каза, че полицията ще може да използва устройства за заглушаване или да предприема „физически мерки, тоест да прихваща и сваля дронове“.

Германия се учи на съвременни методи за защита от дронове от своите съюзници Израел и Украйна, посочи той.

Той обясни, че федералната полиция ще получи и „допълнителна структура за разработка и изследвания в областта на защитата от дронове“.

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Германия, основен поддръжник на Украйна в борбата ѝ срещу Русия в рамките на НАТО, съобщи за множество забелязани дронове през тази година над военни бази, промишлени обекти и друга критична инфраструктура.

Миналия уикенд дронове, забелязани над южния град Мюнхен, два пъти затвориха летището на града, като хиляди пътници останаха на земята, след като полетите им бяха отменени или пренасочени.

„Нашето подозрение е, че Русия стои зад повечето от тези полети с дронове“, заяви канцлерът Фридрих Мерц в интервю за обществената телевизия ARD.