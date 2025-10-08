От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

О т късата стоманено сива коса на Стармър до лъскавите обемни фризури на MAGA, косата на един политик може да говори много – тя разкрива на коя страна от политическия спектър се намират, както и дали е подходящ за президент, според някои експерти.

Един от ключовите фактори е дали политиците имат "сигурност на косата".

Какво е сигурност на косата?

‘Trump’s decomposing ear of corn’: what does ‘hair certainty’ tell us about our leaders? - The Guardian https://t.co/S4hFUusIms — Geoffrey N. Martin (@GeoffMartin870) October 4, 2025

Идеята за „сигурност на косата“ беше въведена от писателя Саймън Дунан. В периода преди президентските избори през 2016 г., които доведоха Доналд Тръмп на власт за първи път, той обясни:

„Президентската коса = коса със сигурност... Сигурността на косата описва коса, която е това, което изглежда. Без илюзии. Президентската коса може да бъде гъста или тънка. Може да бъде разрошена. Може да бъде рядка, скучна и пълна с пърхот. Но каквото и да е, просто трябва да има тази сигурност.“

Поддържана, но не твърде фризирана, коса, която разкрива части от политическите и личните нагласи на човека - това е подходяща за президент прическа.

Преди години Дунан отхвърли „иконичната прическа“ на Тръмп, казвайки, че не е президентска. Сега той обяснява: „Поставих го в категорията "няма да бъде избран", защото косата му е малко загадка; прекалено сложна и изискваща поддръжка в салон.“

Защо цветът на косата на Тръмп постоянно се мени

Според него Тръмп има „търсеща внимание... шоу-бизнес тип прическа. Мислех си: О, това никога няма да мине във Вашингтон. Но после, бинго, мина.“

Косата на Киър Стармър, за разлика от това, е „незабележителна“.

Миналата седмица предостави идеалната възможност да се види контрастът. Докато Тръмп и Стармър представяха току-що подписаното си споразумение за технологичен просперитет на съвместна пресконференция по време на държавното посещение на Тръмп във Великобритания, те ни дадоха възможност да видим, рамо до рамо, техните характерни прически.

Вълнообразната руса коса на Тръмп, както обикновено, беше офермена в обемен ретро стил. Косата на Стармър, от друга страна, беше в обичайната си къса и пригладена с гел форма.

Тръмп изненада с прическа: Нова коса или стара шапка?

Макар и двете прически да са „характерни“, едната е много по-екстравагантна от другата.

Косата има значение, според Рейчъл Гибсън, която се представя като Историк на косата в Instagram: „Няма много части от тялото, които разказват за нас... косата отразява всичко – от статуса ви, мястото ви в обществото, до религията ви.“ Нищо от това не е ново. „От първия ден хората са правили странни неща с косата си заради желанието да бъдат възприемани по различен начин или да предадат послание за себе си.“ (Тя посочва „големите кафяви къдрави перуки на Луи XIV като показващи богатство и статус“.)

Далеч не е безсмислено да мислим за политическата коса, това е още една призма, през която можем да разглеждаме политиците и преобладаващите политически ветрове. „Това е друга форма на невербална комуникация“, казва Лорън А. Ротман, базиран във Вашингтон имидж коуч и стилист-стратег. Последователността е всичко. „Езикът, който използвам с клиентите си, е "облекло, коса, грим; външният вид, който изглежда умишлен, дори ако е разхвърлян, създава доверие".“

Кои политици имат сигурност на косата?

Сигурността на косата не е само за републиканци или демократи и Дунан дава два примера.

Камала Харис, чиято коса е права, лъскава, но и не твърде оформена. Изчистена прическа, която тя в интервюта е споделя, че поддържа със сешоар веднъж на няколко дни.

Друг пример е „секретар по войната“ Пийт Хегсет. Макар и да изглежда сравнително подобна с тази на Стармър, тя е много по-сигурна. Косата му е по-твърда и намазана, къса и сива.

За мъжете на власт особено наличието на здрава коса, според Гибсън, „предполага, че сте здрав човек, енергичен, силен, в добра форма... всички неща, които искаме от лидер“. Това е свързано с мъжествеността. Хегсет, бивш офицер от Националната гвардия, прави представление с косата си; неговата прическа остава непокътната от вятъра на хеликоптер или от тренировка.

„Той използва косата и външния вид като заместител на дисциплина, ред и традиция“, казва Ротман.

Голяма част от тенденцията за сигурност на косата е симптом на лъскавата естетика на MAGA.

„Има шоу-бизнес наслояване, което обикновено не присъства в политиката“, казва Дунан, въпреки че американската политика постоянно е по-лъскава от тази във Великобритания. Хегсет е бивш водещ на Fox News, Тръмп е бивша звезда от риалити телевизия.

Или директорът на националното разузнаване Тулси Габард и нейният сив кичур. “Това е като г-жа Робинсън или Круела де Вил, или Сюзън Зонтаг, този кичур, който изглежда резонира с тази театралност, която републиканците прегръщат", казва Дунан.

Това също се вписва в доминиращата политика на деня. Както Тим Бейл, професор по политика в Университета „Куин Мери“ в Лондон, каза пред Guardian през 2023 г.: „Всички политици имат марка, но когато си популистки политик, тя трябва да е преувеличена, и преувеличената коса е част от тази марка. Тя те прави разпознаваем за хората, които обръщат малко внимание на политиката.“

Има тънка линия между доброто поддържане и това да изглеждаш, сякаш прекарваш твърде много време в салона и твърде малко в Сената или Камарата – особено за жените и особено във Великобритания, където сметнахме за подходящо да възнаградим Борис Джонсън, мъж, който изглеждаше непознат с четката за коса, с най-високия пост. Британските политици, казва Дунан, „трябва да са самоотрицателни. Не можеш да изглеждаш, сякаш прекарваш цял ден в мъки за външния си вид.“

Макар Дунан да твърди, че сигурността на косата е предимно „американски феномен“, той смята, че това се променя: „Медиите и социалните мрежи ни изтласкаха в този свят, където всичко е за косата.“