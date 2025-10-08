Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания

Лекари и сестри в Павликени на протест срещу смяна на ръководството на болницата

"В новия есенен политически сезон наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност". С тези думи премиерът Росен Желязков откри днешното заседание на Министерския съвет.

"Не се поддавайте на колективни и личностни провокации. Вършете своята работа отговорно", обърна се министър-председателят към членовете на кабинета.

По думите му правителството показва завиден коалиционен дух.

"Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания, защото кабинетът е в своята политическа зрялост", отбеляза Желязков и добави, че правителството вече има свои проблеми.

"От вас искам не оправдания, а решения. Правилна комуникация за всичко, което вършите и висока степен на отговорност и отчетност. Утре ще търсят нас по резултатите, ефективните решения, а не по оправданията с миналото и бившите. Така че в момента, в който ние станем бивши не трябва да сме в ролята на тези, които ние смятаме, че не са си свършили работата", обърна се Желязков към министрите.

Той изрази съболезнования към близките на загиналите при потопа в курортното селище "Елените".