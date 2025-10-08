България

Посолството на Израел в София отрече Грета Тунберг да е била изтезавана

От дипломатическото представителство уверяват, че всички участници в т.нар. флотилия са били третирани с уважение и в пълно съответствие с международното право

8 октомври 2025, 14:03
Източник: iStock photos/Getty images

"Последните обвинения на Грета Тунберг срещу Израел нямат нищо общо с реалността. Твърдението ѝ, че е била „изтезавана“ в израелски арест, не само е напълно невярно — то е и обида към истинските заложници, държани от „Хамас“ в Газа, които търпят мъчения и са подложени на умишлен глад".

Toва заявиха от посолството на Израел в България за NOVA по повод твърденията на шведската активистка, че тя и съмишлениците ѝ били „отвлечени и изтезавани“ от израелската армия. 

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

От дипломатическото представителство уверяват, че всички участници в т.нар. флотилия, включително Тунберг, са били третирани с уважение и в пълно съответствие с международното право, включително с правото да се срещнат с консулските представители на своите държави.

Бен-Гвир: Горд съм, че третираме активисти от флотилията за Газа като терористи

Ето какво още се казва в позицията на посолството:

Израел е демокрация, управлявана от върховенството на закона. Върховният съд на страната е отворен за всички — включително чужденци и палестинци — за всякакви жалби, включително и по случаи на задържане. Нека си припомним, че тези „мирни активисти“ изписаха на ръцете си телефонните номера на израелски адвокати — имитирайки номерата, татуирани върху жертвите на Холокоста в Аушвиц. Позорно и цинично действие.

Това е и повод да напомним, че в своята продължаваща дезинформационна кампания, госпожица Тунберг публикува снимка на Евиатар Давид — израелски заложник, подложен на глад и мъчения от "Хамас" в Газа — цинично използвайки неговия образ като „доказателство“ за палестински страдания. Само този факт е достатъчен, за да покаже пълната ѝ откъснатост от фактите и реалността.

И накрая — лъжата на Тунберг, както и на останалите провокатори във флотилията, съвсем не е първата. Тяхната уж „хуманитарна помощ“ се оказа по-малко от 10% от товара за един единствен камион, докато Израел доставя стотици камиони с помощи за Газа всеки ден.

Източник: NOVA    
