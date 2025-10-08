Учител от София на съд за сексуално престъпление срещу ученичка под 14 години

Лекари и сестри в Павликени на протест срещу смяна на ръководството на болницата

П рокурор при Софийската районна прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу 31-годишен учител, обвинен в сексуално престъпление срещу непълнолетна ученичка.

Според обвинението, на 29 юли 2025 г. в хостел, намиращ се в столичния квартал „Студентски град“, обвиняемият Х.К. се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст – ученичка от същото училище, в което той преподава.

Срещу него е повдигнато обвинение по чл. 151, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години.

Разследването е приключило в рамките на по-малко от два месеца. В хода му са били разпитани свидетели и събрани доказателства, включително данни, че преди инкриминираното деяние учителят и момичето са поддържали продължителна онлайн кореспонденция чрез различни интернет приложения.

След приключване на досъдебното производство, прокуратурата внесе обвинителния акт в съда.

Предстои Софийският районен съд да насрочи първото съдебно заседание по делото.

В началото на септември учителят по физкултура бе оставен от съда за постоянно в ареста.

Пред съда 31-годишният преподавател се извини на родителите на момичето.

„Съжалявам за случилото се и че се стигна дотук“, каза той.

„Признавам се за виновен и моля за по-лека мярка за неотклонение. Искам да видя семейството си и моля за втори шанс“, допълни обвиняемият.

По-късно пред журналисти адвокат Чаушев посочи, че защитата признава извършеното престъпление и не оспорва доказателствата. Обвиняемият признава, че е имало полов контакт, обясни адвокатът. Той съжалява за случилото се, допълни Чаушев. По думите му, с оглед личността на обвиняемия, защитата очаква условна присъда.