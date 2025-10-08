Има пет начина да накажем Русия, твърди бивш разузнавач

С малко въображение и смелост НАТО може да наложи незабавни разходи за операциите на Русия в хибридната война.

Това пише Това пише бившият служител от разузнаването на грузинската армия Джордж Джанджалиа за Europe's Edge .

Сега се провежда ясна кампания на Русия чрез дронове и „сенчестия ѝ флот“, с цел да се предизвикат смущения и понякога хаос в европейското въздушно пространство и морските пътища. Как може да отговори на това европейската част на НАТО?

Доказателствата за участие на Русия са ясни. И макар това само по себе си да не е ново, мащабът на операциите на Кремъл нараства от атаката с дронове в Полша на 9-10 септември, пише Джанджалиа.

Най-видимо дроновете прекратиха операциите на два от най-големите европейски летища – Копенхаген и Мюнхен, но имаше и много други прониквания, включително полети на безпилотни летателни апарати над военни бази. Лидерите на Дания и Германия заявиха, че вярват, че Русия стои зад поредицата от поне 42 инцидента до 6 октомври.

Както каза канцлерът на Германия Фридрих Мерц на 29 септември: „Нека го кажа с едно изречение, което може първоначално да звучи шокиращо… Ние не сме във война, но вече не сме и в мир [с Русия].“

Какво трябва да се направи?

Първо, реакцията трябва да бъде законна, бърза и видима.

Полша извика консултации по член 4 на НАТО през септември, а НАТО разположи самолети за въздушно предупреждение и контрол (AWACS), за да засили наблюдението по източния фланг. Тези действия са необходими за мониторинг и уверяване, но остават реактивни. Повишеното наблюдение разкрива повече нарушения, без да ги възпира. Увеличаващият се темп напряга капацитета на Европа за реакция и оставя съюзниците в цикъл на наблюдение.

Необходимо е да се наложат реални разходи.

Първо: Справете се с враждебните дронове безопасно

Трябва да се използват методи, които не застрашават гражданската авиация. EUROCONTROL и Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) предупреждават, че глушители могат да пречат на сигналите за сателитна навигация и са опасни за употреба близо до летища.

По-безопасният подход е комбинирано многопластово откриване с методи за неутрализиране, които не използват глушители и произвеждат доказателства, годни за съдебно използване. Правителствата трябва да позволят на полицейски или жандармерийски екипи с хеликоптери да действат с подкрепата на военни сензори, да разрешат използването на инструменти за поемане на радиочестотния контрол, които отговарят на авиационните стандарти, да използват улов на дронове с мрежи или прелитащи проектили, където правилата позволяват, и да поддържат пълна верига на съхранение, за да може инцидентите да се приписват публично.

Второ: Законно задържане на „сенчестия флот“

В териториални води и пристанища крайбрежните власти и инспекторите по контрол на държавите на пристанищата (PSC) могат да изискват документи, да проверяват екипажи и стандарти за безопасност и да задържат несъответстващи кораби по процедурите на Парижкото споразумение и Международната морска организация.

Дания и Швеция вече използват услуги за движение на кораби (Vessel Traffic Services) в Датските протоки, естествено място за контрол. Властите могат да насочат високорискови танкери да акостират, да проверят техния регистър и застраховки P&I и да ги задържат, докато несъответствията не бъдат коригирани или съдът не реши. Този ефект може да се умножи чрез съвместни инспекционни екипи, подкрепени от прокурори.

Трето: Отговор на кибератаки със законна реторсия

Международното право позволява нелюбезни, но законни действия, наречени реторсии, и пропорционални контрамерки при неправомерни действия. Това може да означава деактивиране на вражески командни и контролни сървъри, изземване на незаконни глушители и контролери за дронове, изключване на нарушителите от европейски хостинг и спиране на незаконни трансмисии. Всяко действие трябва да бъде проверено, за да е законно, пропорционално и безопасно за гражданската авиация.

Четвърто: Санкции и морски услуги за създаване на лост на влияние

Последният пакет на ЕС понижи ценовия таван на петрола до $47,60 за барел, с цел да остане 15% под бенчмарка Urals. Държавите членки трябва да прилагат това в пристанищата и крайбрежните води чрез проверка на застраховките P&I и регистрите, отказ на услуги на избягващи оператори и насочване към високорискови кораби чрез системата THETIS на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA).

THETIS е централизирана система за инспекция и задържане, използвана от европейските пристанищни власти за регистриране на резултати, маркиране на високорискови кораби и проследяване на прилагането на закона. Специален отдел за „сенчестия флот“ в THETIS, използващ аномалии от AIS и непрозрачни собственици, би увеличил задържанията и би наложил скъпи пренасочвания и закъснения.

Пето: Ускоряване и опростяване на публичните съобщения

Страните от НАТО трябва да публикуват проверени радари, инспекционни записи или сателитни изображения в рамките на часове, за да покажат какво се е случило, да възпрат повторения и да запазят доверието на обществото. EASA, EUROCONTROL и ICAO предоставят стандарти за бързи, защитени публикации без разкриване на чувствителна информация.

Обединените центрове за въздушни операции на НАТО (CAOCs) в Уедем и Торехон могат да управляват протокол за 24-часово публикуване, така че всяко нарушение да води до документиран отговор и, при необходимост, контролирано прихващане.

Защо тези мерки не са стандартни?

Отговорът е в законовите ограничения, правилата за авиационна безопасност и строги изисквания за доказателства, които правят правителствата предпазливи.

Мерките срещу дронове трябва да са одобрени за използване близо до летища, морските задържания трябва да следват международното право, а всяко действие трябва да генерира доказателства, достатъчно силни за съд. За да станат тези предложения рутинна практика, са необходими ясни правни мандати, договорени оперативни процедури и ресурси за бърза документация и преглед на всяко действие.

Риск от руската реакция

Много вероятно е Русия да отвърне, но рискът може да бъде смекчен чрез строго законни действия и акцент върху безопасността: без масово глушене близо до летища, без нарушения на морското право и без тайни действия от съюзническа територия.

Чрез законни и прозрачни действия страните от НАТО отнемат на Русия разказ за ескалация, като същевременно налагат реални разходи за „сенчестите“ ѝ операции.

Европа се изправя пред изпитание на нервите и закона. Веднъж подкрепени от правна власт и стандартизирани процедури, петте мерки са незабавни, защитими и обратими, ако Русия прекрати кампанията си. Използвани заедно, те могат да увеличат цената за Русия днес и да изградят трайно възпиране утре.

Авторът: Джордж Джанджалиа е директор по операции в компания за управление на рискове в Украйна, фокусирана върху укрепване на бизнес непрекъснатост и организиране на сигурност в рискови райони. Преди това е бил офицер от специалните сили и военна разведка в грузинската армия.

Europe’s Edge е онлайн списание на CEPA, покриващо критични въпроси във външната политика в Европа и Северна Америка. Мненията, изразени в Europe’s Edge, са на автора и не отразяват позицията на институциите, които представлява, или на CEPA.