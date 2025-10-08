ЕС обсъжда чат контрола: Ще следят ли нашите лични съобщения?

З ащитата на децата оправдава ли достъпа до личните съобщения? Този изключително деликатен въпрос ще бъде обсъден днес от 27-те държави от Европейския съюз, които се опитват да постигнат съгласие по текст за борба с разпространението на детска порнография.

Срещата в Брюксел се очаква да определи бъдещето на инициативата, която е в центъра на разгорещени дебати от няколко години.

Направеното през май 2022 година от Европейската комисия предложение има за цел борба с разпространението на изображения и видеоклипове, съдържащи сексуални посегателства срещу деца, и с експлоатация на деца от престъпници педофили.

Предложението, което разполага с подкрепата на няколко асоциации за закрила на децата, предвижда задължение за платформите и комуникационните онлайн услуги да засичат такова съдържание и да съобщават за него.

Източник: iStock

"Спрете Чат контрола"

Европейските власти, натоварени със защита на данните, евродепутати и някои страни, сред които Германия, смятат, че предложеният текст би създал "непропорционално" голяма заплаха за неприкосновеността на личния живот.

Тези играчи се притесняват най-вече за употребата на технологии, които позволяват преглеждането на лични разговори на потребителите, включително в криптирани комуникационни приложения като Сигнал (Signal) и Уотсап (WhatsApp), докато се проверява за детска порнография.

Криптираните приложения решително се противопоставят.

"Това е краят на тайната на кореспонденцията, която е ключова за разобличителите", казва пред Франс прес германският активист Патрик Брайер.

Бившият евродепутат се опасява, че текстът може с времето да стане инструмент в ръцете на авторитарни режими, които да "извършват репресии срещу политическата опозиция", като четат разговорите на нейните представители.

Критиците на текста предприеха голяма кампания в социалните мрежи за блокиране на приемането му. Под лозунга "Спрете Чат контрол" – прозвището, което са дали на текста, те наводняват европейските чиновници със съобщения, като се надяват, че ще окажат влияние върху дебатите.

"Никога не съм виждал нещо такова по друг въпрос. Получаваме хиляди имейли на ден", казва пред Франс прес европейски дипломат, поискал да остане анонимен.

Дания, която понастоящем председателства Съвета на Европейския съюз и която направи последната редакция на текста, подкрепя предложението да бъдат взети предпазни мерки.

Най-напред, само изображенията и линковете да могат да бъдат преглеждани от системата за проверка, а не и текстовите съобщения. Както и системата да не може да бъде използвана без разрешението на съдебна или административна инстанция.

Източник: istock

"Без всеобщо наблюдение"

"Да е ясно, не се предвижда всеобщо наблюдение в рамките на това предложение", заяви говорителят на Европейската комисия Маркус Ламерт. "Става дума за това да защитим децата си от това ужасно престъпление, което се разпространява онлайн".

Доклад на британската организация "Интернет уоч фаундейшън" (Internet Watch Foundation, IWF), публикуван миналата година, сочи, че 62% от детската порнография е на сървъри, базирани в ЕС.

Засичането на подобно съдържание от платформите е понастоящем на доброволни начала, което според Брюксел е до голяма степен недостатъчно, като се вземе предвид мащабът на проблема.

Действащите правила са предвидени да действат до април 2026 година, като се чака приемането на нов текст, който да направи засичането на подобно съдържание задължително за всички.

Източник: istock

Какво е бъдещето на това предложение?

​В зависимост от резултата на днешната среща са възможни два сценария.

Първият: Германия, чиято подкрепа е почти задължителна заради правилата за квалифицирано мнозинство, подкрепя мярката. Това би позволило на държавите членки формално да приемат текста на среща в Люксембург, предвидена за 14 октомври.

Вторият: Германия се въздържа или продължи да е против, което би довело до нови обсъждания на този чувствителен въпрос.

Според няколко европейски представители, които участват в обсъжданията, Берлин вероятно ще изясни позицията си през идните часове.