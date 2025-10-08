Любопитно

15 съпруги и 30 деца: Грандиозното пристигане на крал Мсвати III отново разпали мрежите

Въпреки че кадрите не са нови, реакцията към тях е много актуална

8 октомври 2025, 14:52
15 съпруги и 30 деца: Грандиозното пристигане на крал Мсвати III отново разпали мрежите
Източник: Getty Images

В идеоклип, показващ как крал Мсвати III на Есватини слиза от частен самолет с огромна свита, отново стана популярен. Първоначално заснет по време на официално посещение през 2022 г., клипът се появи отново тази седмица в социалните мрежи, където бързо набра популярност и предизвика нови дискусии.

Въпреки че кадрите не са нови, реакцията към тях е много актуална. Традиционното облекло на краля, голямата му група съпруги и деца и видимата демонстрация на богатство разпалиха отново дискусии за властта, привилегиите и състоянието на управлението в една от най-малките африкански държави.

Кралско пристигане, което привлече вниманието на интернет

В популярното видео крал Мсвати III може да се види да пристига на летище в Обединените арабски емирства. Той е последван от дълга редица от членове на семейството – 15 от съпругите му, няколко от децата му – и голям брой придружители. Облечени в културно облекло, присъствието на групата привлече вниманието не само на летището, но и в целия интернет.

Потребителите на социалните мрежи реагираха със смесица от хумор и критика. Коментар, който набра скорост, гласеше: „Свитът на краля прилича на цяло село!“ Друг каза: „Да се ​​справяш с една съпруга е главоболие, а той се справя с 15. О, Боже.“

Но отвъд шегите, в много от отговорите проличава по-сериозен тон. Един потребител написа: „Докато неговите хора нямат електричество или течаща вода, той живее толкова разкошен живот.“

Видеото, макар и на две години, се появи отново във време, когато глобалният контрол върху поведението на лидерите е по-остър от всякога.

Дипломатическо посещение, засенчено от обществената реакция

Първоначалното пътуване през 2022 г. е било официално държавно посещение. Според местните медии по това време, крал Мсвати III е бил в ОАЕ, за да проведе разговори, свързани с икономическо сътрудничество. Очаквало се е той да посети и други страни през същия период.

Но както често се случва в дигиталната епоха, визуалните елементи заеха централно място. Мащабът на антуража и видимо грандиозният стил на пътуване на краля се превърнаха в доминиращ наратив, докато подробностите за официалните резултати от посещението останаха на заден план.

Източник: Times of India    
Полиция нахлу в сградата на Община Несебър

Полиция нахлу в сградата на Община Несебър

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

5 думи, които кучетата обичат да чуват най-много

5 думи, които кучетата обичат да чуват най-много

България пред криза, която тихо расте

" />
България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

