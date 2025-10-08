15 съпруги и 30 деца: Грандиозното пристигане на крал Мсвати III отново разпали мрежите

В идеоклип, показващ как крал Мсвати III на Есватини слиза от частен самолет с огромна свита, отново стана популярен. Първоначално заснет по време на официално посещение през 2022 г., клипът се появи отново тази седмица в социалните мрежи, където бързо набра популярност и предизвика нови дискусии.

Въпреки че кадрите не са нови, реакцията към тях е много актуална. Традиционното облекло на краля, голямата му група съпруги и деца и видимата демонстрация на богатство разпалиха отново дискусии за властта, привилегиите и състоянието на управлението в една от най-малките африкански държави.

Кралско пристигане, което привлече вниманието на интернет

В популярното видео крал Мсвати III може да се види да пристига на летище в Обединените арабски емирства. Той е последван от дълга редица от членове на семейството – 15 от съпругите му, няколко от децата му – и голям брой придружители. Облечени в културно облекло, присъствието на групата привлече вниманието не само на летището, но и в целия интернет.

His Majesty King Mswati III has jetted out of the country on an official State business trip to Abu Dhabi. He will also travel to the Republic of China on Taiwan before attending the official coronation of King Misuzulu-KaZwelithini on October 29, 2022 in South Africa. pic.twitter.com/HpolPtpIB1 — Times Of Eswatini (@TimesOfEswatinE) October 17, 2022

Потребителите на социалните мрежи реагираха със смесица от хумор и критика. Коментар, който набра скорост, гласеше: „Свитът на краля прилича на цяло село!“ Друг каза: „Да се ​​справяш с една съпруга е главоболие, а той се справя с 15. О, Боже.“

Но отвъд шегите, в много от отговорите проличава по-сериозен тон. Един потребител написа: „Докато неговите хора нямат електричество или течаща вода, той живее толкова разкошен живот.“

Видеото, макар и на две години, се появи отново във време, когато глобалният контрол върху поведението на лидерите е по-остър от всякога.

Дипломатическо посещение, засенчено от обществената реакция

Първоначалното пътуване през 2022 г. е било официално държавно посещение. Според местните медии по това време, крал Мсвати III е бил в ОАЕ, за да проведе разговори, свързани с икономическо сътрудничество. Очаквало се е той да посети и други страни през същия период.

Но както често се случва в дигиталната епоха, визуалните елементи заеха централно място. Мащабът на антуража и видимо грандиозният стил на пътуване на краля се превърнаха в доминиращ наратив, докато подробностите за официалните резултати от посещението останаха на заден план.