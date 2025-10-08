Уиткоф и зетят на Тръмп в Египет ще финализират освобождаването на заложници

Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?

За съучастничество в "геноцид": Мелони и двама министри са дадени на Международния наказателен съд

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

С пециалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и неговият зет Джаред Кушнер отиват в Египет за да финализират освобождаването на заложниците в Газа.

Това съобщиха от Белия дом. Новината идва часове след като от "Хамас" обявиха, че приемат плана на Тръмп за прекратяване на войната. Въпреки това израелската армия тази нощ извърши нови удари по ивицата Газа. Според здравното министерство в Газа броят на жертвите от началото на войната вече надхвърля 67 000 души.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Хамас" трябва да действа бързо по плана си за прекратяване на войната в Газа, „в противен случай всичко ще бъде поставено под съмнение“. „Няма да толерирам забавяне, което мнозина смятат, че ще се случи, нито какъвто и да е резултат, при който Газа отново е заплаха. Поправете го, БЪРЗО“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth. Очакавйте подробности.

this is the moment previous to announcing the release of the hostages pic.twitter.com/qFBLKOSPZA — ianai silberstein (@ianai310757) October 8, 2025

Конфликтът в ивицата Газа е дългогодишен проблем, но събитията от последните месеци поставиха региона пред нова, остра фаза на напрежение и хуманитарна криза. След смъртоносните атаки през 2023 г., при които палестинското движение „Хамас“ плени над 250 души, включително граждани с двойно израелско-американско гражданство, международната общност, водена от САЩ, активизира усилията си за постигане на примирие и освобождаване на заложниците.

В тези усилия ключова роля пое тогавашният президент на САЩ Доналд Тръмп.

Още преди да встъпи отново в длъжност, Тръмп отправи предупреждения към „Хамас“ за бързо освобождаване на заложниците, заплашвайки Близкия изток с „жестока цена“ в противен случай. Той стартира свой собствен план за мир, целящ да сложи край на войната и да гарантира сигурността в региона. Този план предвиждаше не само прекратяване на огъня и освобождаване на заложници, но и размяна на палестински затворници, както и обсъждане на изтеглянето на израелски войски и демилитаризацията на ивицата Газа.