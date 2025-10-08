България на съд: ЕК стартира 4 наказателни процедури срещу страната ни, иска глоби

Е вропейската комисия предприе решителни действия срещу България, като днес обяви стартирането на четири наказателни процедури, една от които вече е ескалирала до Съда на ЕС с предложение за налагане на глоби.

Страната ни е изправена пред сериозни обвинения за непълно или неправилно въвеждане на ключови европейски директиви, засягащи правата на труда, обществената сигурност и защитата на най-уязвимите.

Най-сериозният казус е свързан с командированите шофьори в автомобилните превози. Заедно с Португалия, България е единствената държава членка, срещу която ЕК завежда иск в Съда на ЕС заради непълното въвеждане на правилата за справедливо възнаграждение и защита на лоялната конкуренция. Крайният срок за прилагане на законодателството беше 2 февруари 2022 г., а Комисията, въпреки отчетените усилия, ги определя като недостатъчни и предлага на съда да наложи финансови санкции.

България също така е сред четирите държави (заедно с Дания, Франция и Кипър), срещу които ЕК открива наказателни процедури заради непълното въвеждане на европейските изисквания за огнестрелните оръжия. Тези правила целят да установят общи минимални стандарти за придобиване, притежание и търговия с граждански оръжия, използвани за спортна стрелба и лов, като същевременно се борят с престъпността и незаконната търговия. Страната ни има двумесечен срок да отговори на Комисията.

В допълнение, ЕК продължава наказателните процедури срещу България (заедно с Ирландия и Испания) за неправилно въвеждане на правилата на ЕС за борба със сексуалното насилие над деца. Европейското законодателство определя минимални стандарти за престъпленията, свързани със сексуално насилие и експлоатация на деца, както и разпространение на материали с такова съдържание. България разполага отново с два месеца да предприеме необходимите мерки, преди ЕК да може да отнесе случая към Съда на ЕС.

Тези процедури подчертават необходимостта от спешни действия от страна на българските власти за хармонизиране на националното законодателство с европейските норми, за да се избегнат значителни глоби и да се гарантира спазването на основните европейски принципи за защита на правата и сигурността на гражданите.