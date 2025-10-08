Любопитно

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Прочутата адвокатка по правата на човека се е решила на драматична промяна тази есен

8 октомври 2025, 14:11
Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента
Източник: Getty Images

А мал Клуни току-що дебютира с най-късата си прическа от години, заменяйки емблематичните си русалски вълни с обемна нова визия, която вече е във всички медии и може да се превърне в следващата голяма тенденция.

Известна със своите каскадни къдрици до кръста, прочутата адвокатка по правата на човека се е решила на драматична промяна тази есен. Зад трансформацията стои стилистът Димитрис Джанетос, който сподели разкритието в Instagram.

„Нова прическа за Амал Клуни!“, написа той, представяйки термина „балонче“, за да опише елегантната, заоблена форма на новата визия.

Въпреки че дължината ѝ все още достига до средата на гърдите – според повечето стандарти все още дълга – това е значителна промяна за Клуни. По данни на Vogue, Джанетос е отрязал между шест и осем инча от косата ѝ.

„Амал никога досега не е имала такава прическа“, казва той пред списанието, уточнявайки, че визията е завършена с прав сешоар и фини извивки в краищата.

Приказната любов на Амал и Джордж Клуни (СНИМКИ)
24 снимки
Амал и Джорд Клуни
Амал и Джорд Клуни
Амал и Джорд Клуни
Амал и Джорд Клуни

Новата ѝ прическа с път настрани добавя допълнителен обем и движение, придавайки на косата леко заоблен завършек, който напълно оправдава името „балонче“. Освежаването на цвета върви ръка за ръка с подстригването – богатият ѝ кафяв нюанс е станал малко по-тъмен за есента и е допълнен от меки „препечени бадемови“ акценти, които нежно обрамчват лицето ѝ.

Джанетос, който се е погрижил и за грима на Клуни, очевидно залага на сезонната тенденция към „препечени“ тонове, експериментирайки с тях в цялостната ѝ визия.

Тази промяна не е просто моден ход – моментът ѝ съвпада с важен етап в професионалния живот на Амал Клуни. Нейната фондация Clooney Foundation for Justice току-що обяви глобално партньорство с Оксфордския институт за технологии и правосъдие, чиято цел е да използва изкуствения интелект и иновациите, за да подпомага жените и момичетата в достъпа им до правосъдие.

Джанетос определя прическата като „изискана и модерна“, добавяйки просто: „Това е електрическо подстригване.“

Амал дебютира с новата си визия в тъмносиня рокля с дълбоко V-образно деколте и копчета — елегантна и семпла, позволявайки на прическата да бъде звездата на вечерта.

В социалните мрежи феновете бързо отбелязаха колко свежа и енергична изглежда след промяната. „Без значение колко дълга е косата ѝ, Клуни винаги ще бъде #hairgoals“, написа Джанетос под една от снимките.

Дългогодишните почитатели на Амал знаят колко емблематична е нейната гъста, лъскава коса — често оформена в меки, холивудски къдрици, достигащи почти до кръста ѝ. Независимо дали се появява на червения килим, в съдебната зала или на градските улици, нейните перфектно издухани прически винаги са били достойни за корица на списание.

Дори с по-късата дължина, новият ѝ стил запазва драматичността и блясъка, с които е известна — само че този път с малко повече острота и модерно излъчване.

Източник: www.hola.com    
Амал Клуни нова прическа есен 2025 балонче къса коса тенденции модни визии стил на знаменитости коса 2025
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
