България

Полиция нахлу в сградата на Община Несебър

В района се наблюдава засилено присъствие на униформени

Обновена преди 24 минути / 8 октомври 2025, 15:07
Източник: iStock

П олиция влезе в сградата на Община Несебър в сряда. Това предаде NOVA.

Източник: NOVA

В района се наблюдава засилено присъствие на униформени.

Източник: NOVA

По неофициална информация е започнала документна проверка, свързана с изнесените до момента противоречиви данни за строителството в Елените.

Източник: NOVA

Припомняме, че във вторник кметът на община Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов публикуваха видео в YouTube, в което обясняват цялата документация на ваканционното селище "Елените". След обвиненията на местните жители и експерти, че строителството на хотелите в комплекса е предпоставка за опустoшителните наводнения, Димитров и Димов обявиха, че представят цялата истина по въпроса.

От изявленията им става ясно, че земята, която влиза в селището, е взета от ТКЗС Несебър още през 1974 г. Когато е приватизиран комплекс "Елените" през 2000 г,  РМД е получило като собственост 260 дка урбанизирана територия и към 1000 дка горски фонд.

В него влизат реките и дерета, които после са застроени. Приватизаторите стават собственици дори на пътищата със съдебно решение - те са иззети от общината. По тази причина нейните служители дори не били допускани в селището за проверки. Разрешенията за строеж са издавани от големи комисии по препоръка на консултантски фирми. Имало и надзор върху строителството.

Още през 2017 г. община Несебър глобява две пловдивски фирми - собственици за нерегламентираните сметища над курорта, които са една от основните причини за наводнението.

Фирмите всячески отказват да приемат актовете, а после ги оспорват в съда и те падат. Сметищата още си стоят и, според кмета, те имат голям принос в потопа, при който загинаха 4 души.

Имена на хора и фирми не са споменати, но става ясно, че всички бизнесмени на "Елените" са свързани.

  • Кой е разрешил строителството в реката в Елените?

Пред NOVA от Басейнова дирекция заявиха, че подробните устройствени планове не са съгласувани с тях. 

„Още през 2009 г., въз основа на получен сигнал, е извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция. Установено е нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект”, заяви директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” инж. Явор Димитров.

А в ДНСК липсват документите на хотела, построен върху реката и аквапарка в Елените. NOVA отново отправя запитване към кмета на Несебър има ли документите. 

„В община Несебър има всякакви документи, има проверка и когато има резултати, те ще бъдат оповестени”, заяви Николай Димитров, кмет на Община Несебър.

Той не пожела да отговори на въпроса - имало ли експерт от РИОСВ в експертния съвет, когато е одобрявал ПУП, пише още NOVA.

„По тези теми коментари няма да правя. Има си документи и когато трябва, те ще бъдат оповестени", заяви Димитров.

Според част от експертите голяма част от малките реките в България не са отбелязани в кадастралните карти. 

„В България се позволява регулирането на парче. Един имот можеш да го извадиш от контекста на цялата територия. Ти си спазил формално закона, но не си обследвал какво се случва в случая с водите", заяви Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителите предприемачи. 

„Това е станало с подписи на Агенцията по кадастъра”, заяви Димитър Куманов от сдружение „Балканка”. 

 

Източник: NOVA,  "24 часа"    
Полицейска акция Община Несебър Несебър Купуване на гласове Местни избори Разследване МВР Прокуратура Корупция Общинска администрация
