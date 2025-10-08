Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

О т "Демократична България" са внесли законопроект, който предполага да отпаднат почивните понеделници в държавата.

Според тях няма логика, когато 3 март или 6 май се пада събота, понеделник да се почива.

"По данни на работодателски организации нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник е в размер на 250 милиона лева", заяви депутатът Йордан Иванов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той допълни, че България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където те са 253.

От партията отново предлагат законопроект за реформа на администрацията с 15% и съкращения на близо 20 хил. души.

"Задължаваме Министерския съвет да изготви стратегия, по силата на която да имаме малка, компактна и електронна администрация, в която да се израства на принципа на заслугите, а не по партиен признак, както е в момента", каза Иванов.

"След публични изявления на ГЕРБ, че тази година ще приключим с дефицит над 5%, а за догодина се говори за 8%, имаме много сериозни притеснения за публичните финанси", обясни той.

"Това, което ни казват управляващите, е че или ще вдигат данъци, или ще вземат още огромни заеми", заяви депутатът.

"Заради това сме внесли законопроектите", поясни той.