Нетаняху прие поканата на Тръмп да се присъедини към „Съвета за мир“

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху е приел поканата да се присъедини към „Съвета за мир“ на американския президент Доналд Тръмп, съобщиха от кабинета на Нетаняху.

„Премиерът обяви, че е приел поканата на американския президент Доналд Тръмп и ще се присъедини като член на Съвета за мир, който ще се състои от лидери от цял свят“, се казва в изявление на кабинета, цитирано от АФП.

Съветът беше създаден с цел да наблюдава възстановяването на Газа след войната, но според устава ролята му не се ограничава до палестинската територия, а членовете трябва да платят до 1 милиард долара, за да получат постоянен членски статут.