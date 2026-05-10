Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

Ф ранцузинът Пол Мание спечели втора етапна победа в колоездачната Джиро д’Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката и последен на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км.

Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа, 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианецът Джонатан Милан от отбора на Лидъл-Трек – сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген (Нидерландия), и двамата с времето на победителя.

Победата на Мание се реши реално при преминаването на площад „Орлов мост“, когато основната група стопи на 6 секунди и след това погълна трима бегълци, измъкнали се над 100 км преди финала.

За Мание това е втори успех на българска земя, след като пак с финален спринт победи в Бургас.

Етапът беше предимно равнинен с изкачвания около Боровец. 98 километра преди влизането в София се откъснаха трима бегълци – испанецът Диего Севиля, както и италианците Мануеле Тароци от отбора на Бардиани, както и Алесандро Тонели от Полти-ВизитМалта. Севиля заложи на тази тактика и в трите дни, в които Обиколката се движеше по територията на България – ранна атака и поддържане на лидерска позиция максимално дълго време.

Авансът на тримата обаче беше стопен на 49 секунди от основната група на 37-ия километър преди финал – на разклона за село Долни Окол. Пасивът им слезе до 29 секунди на разклона за Пасарел, а на стъпването им на булевард „Цариградско шосе“ тримата водеха само с 18 секунди.