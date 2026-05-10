България

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

10 май 2026, 17:47
Защо колоездачите на Джиро д'Италия носят розово? Историята зад Maglia Rosa

Защо колоездачите на Джиро д'Италия носят розово? Историята зад Maglia Rosa
Мащабно залесяване в Родопите: Нова гора изниква над Югово пет години след големия пожар

Мащабно залесяване в Родопите: Нова гора изниква над Югово пет години след големия пожар
Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря

Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря
Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери
Затварят

Затварят "Цариградско шосе" в София до 22:00 ч. заради финала на Джиро д'Италия
45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес
Има ли риск хантавирусът да стигне до България

Има ли риск хантавирусът да стигне до България
Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Ф ранцузинът Пол Мание спечели втора етапна победа в колоездачната Джиро д’Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката и последен на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км.

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа, 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианецът Джонатан Милан от отбора на Лидъл-Трек – сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген (Нидерландия), и двамата с времето на победителя.

Източник: БТА

Победата на Мание се реши реално при преминаването на площад „Орлов мост“, когато основната група стопи на 6 секунди и след това погълна трима бегълци, измъкнали се над 100 км преди финала.

За Мание това е втори успех на българска земя, след като пак с финален спринт победи в Бургас.

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

Етапът беше предимно равнинен с изкачвания около Боровец. 98 километра преди влизането в София се откъснаха трима бегълци – испанецът Диего Севиля, както и италианците Мануеле Тароци от отбора на Бардиани, както и Алесандро Тонели от Полти-ВизитМалта. Севиля заложи на тази тактика и в трите дни, в които Обиколката се движеше по територията на България – ранна атака и поддържане на лидерска позиция максимално дълго време.

Авансът на тримата обаче беше стопен на 49 секунди от основната група на 37-ия километър преди финал – на разклона за село Долни Окол. Пасивът им слезе до 29 секунди на разклона за Пасарел, а на стъпването им на булевард „Цариградско шосе“ тримата водеха само с 18 секунди.

Източник: Георги Крумов/БТА    
Обиколка на Италия Пол Мание София Етапна победа Колоездене Финален спринт
Последвайте ни
Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

Защо колоездачите на Джиро д'Италия носят розово? Историята зад Maglia Rosa

Защо колоездачите на Джиро д'Италия носят розово? Историята зад Maglia Rosa

47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на

47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на "Дунав мост"

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Първата роботакси услуга стартира в Хърватия на цена от 1,99 евро

Първата роботакси услуга стартира в Хърватия на цена от 1,99 евро

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 5 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 5 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Въпреки тридневното примирие: Трима загинаха при руски удари в Украйна

Въпреки тридневното примирие: Трима загинаха при руски удари в Украйна

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Русия и Украйна са се споразумели за тридневно примирие от 9 до 11 май

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Свят Преди 2 часа

Десетки хиляди унгарци изпълниха площада пред парламента в Будапеща, за да приветстват новия министър-председател Петер Мадяр. След 16 години управление на Виктор Орбан, партия „Тиса“ обещава нов курс към Европа и безмилостна борба с корупцията

Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

Свят Преди 4 часа

През последните дни бяха регистрирани няколко инцидента в региона

ДБ: Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия

ДБ: Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия

България Преди 4 часа

<p>Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо</p>

Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо в Индонезия

Свят Преди 4 часа

Седемнадесет души, включително седем сингапурци и десет индонезийци, са оцелели след инцидента

,

Учен разкри дали изкуствения интелект има съзнание

Любопитно Преди 4 часа

От страх да не нарани чувствата му до борба за правата на роботите: Прочутият биолог Ричард Докинс отвори отново дебата за това дали мощните чатботове са просто сложни математически модели или вече притежават искрата на съзнанието

Товарен кораб е ударен от "неидентифициран снаряд" край Доха

Товарен кораб е ударен от "неидентифициран снаряд" край Доха

Свят Преди 4 часа

Плавателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание

Нова ера в Унгария без Орбан. Кои са министрите на Мадяр?

Нова ера в Унгария без Орбан. Кои са министрите на Мадяр?

Свят Преди 4 часа

Новоизбраният унгарски премиер Петер Мадяр притежава забележителен талант да обръща ситуациите в своя полза - често с малки, но ефективни жестове

<p>Американски политолог: Тръмп търси &bdquo;нов Орбан&ldquo;, за да разбие консенсуса в ЕС</p>

Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан“, за да разбие консенсуса в ЕС

Свят Преди 6 часа

Американският политолог анализира бъдещето на отношенията с кабинета „Радев”, санкциите „Магнитски” и войната с Иран

<p>Стилиян Петров: Три пъти са ми предлагали да стана депутат</p>

Стилиян Петров за битката с левкемията, края на футболната си кариера и каузите, на които е посветил живота си

Любопитно Преди 7 часа

В откровен разговор пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" той говори за диагнозата, трудните месеци на терапия, и разочарованията

<p>&quot;Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба&quot;</p>

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Свят Преди 7 часа

Техеран подготвя нови мерки срещу държави, които спазват санкциите на САЩ

Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

България Преди 8 часа

Премиерът на Израел e провел телефонен разговор с министър-председателя

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Свят Преди 8 часа

Транспортът и атракциите са поскъпнали драстично, но храната по заведенията остава по-евтина от тази в София

"Пирогов" с информация за пострадалия колоездач от Джиро д'Италия

"Пирогов" с информация за пострадалия колоездач от Джиро д'Италия

България Преди 9 часа

32-годишният състезател е преминал обстойни прегледи и остава под наблюдение в травматологията

<p>Днес е голям празник за Българската църква</p>

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Любопитно Преди 9 часа

Почитаме и паметта на един от дванадесетте апостоли на Исус Христос

,

Ако американците си тръгнат: Едно германско градче в шок

Свят Преди 9 часа

Местните хора са в шок. Американците живеят с тях от 80 години

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Стилиян Петров – животът го спря, но той го победи

Edna.bg

Вида Пиронкова преживя инцидент в центъра на София

Edna.bg

Рибейро откри за Септември срещу Ботев Враца

Gong.bg

НА ЖИВО: Добруджа - Берое, състави

Gong.bg

Енчо Керязов: Джиро д'Италия е шанс България да покаже най-доброто от себе си

Nova.bg

Джиро д'Италия приключи: Французинът Пол Мание пресече първи финалната линия в София

Nova.bg