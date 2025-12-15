България

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви

15 декември 2025, 07:39
З апочва операцията по изтеглянето на танкера „Кайрос“ от плитчините край Ахтопол до специална позиция до бургаското пристанище. 

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви.

В понеделник сутрин при „Кайрос“ пристигнаха три влекача от Бургас, които ще теглят 276-метровия кораб, предаде NOVA.

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Танкерът, който плава под Гамбийски флаг, е сочен за част от сенчестия флот на Русия. Той е един от двата кораба ударени от украински дронове край бреговете на Турция.

танкер ахтопол    
танкер ахтопол
