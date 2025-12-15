Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°

След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

В понеделник над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове в Дунавската равнина и на места в котловините видимостта ще е намалена, но бързо ще се подобрява. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

По Черноморието

ще е предимно слънчево с по-значителна облачност над северното крайбрежие. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 9°-10°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 2°.

Във вторник и сряда

ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла или инверсионна облачност.