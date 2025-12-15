Любопитно

15 декември: Краят на една легенда – смъртта на Седящия бик

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 декември 2025, 06:47
15 декември: Краят на една легенда – смъртта на Седящия бик
Седящият бик   
Източник: GettyImages

Н а 15 декември 1890 г. историята на северноамериканските коренни народи претърпява трагичен поврат. Седящият бик – велик вожд на хункпапа лакота и символ на съпротивата срещу американската експанзия – е убит близо до река Гранд Ривър, в територията на днешна Южна Дакота. Смъртта му настъпва по време на опит за арест, извършен от местни индиански полицаи, действащи под натиска на американските власти.

Седящият бик е роден около 1831 г. и става един от най-уважаваните духовни водачи и военни стратези сред племената лакота. Той е известен със своята харизма, мъдрост и непримиримост пред заплахата за традиционния начин на живот на народа му.

Най-значимата му победа е през 1876 г., когато заедно с други лидери – включително Лудият кон – повежда обединени сили от лакота, шайени и арапахо срещу американската армия. Резултатът е битката при Литъл Бигхорн, в която полк. Джордж Къстър и неговите войници са разгромени. Този триумф превръща Седящия бик в легенда, но и в една от най-издирваните фигури в историята на Запада.

Изгнание и завръщане

След години на преследване той търси убежище в Канада, но през 1881 г., изтощен от глад и недостиг на ресурси, се предава на американските власти. Живее известно време като пленник, а през 1885 г. участва дори в шоуто на Бъфало Бил, където обаче отказва да бъде използван като атракция и се завръща в резерват Стендинг Рок.

В края на 1880-те в няколко племена започва да се разпространява религиозното движение Ghost Dance – „Призрачният танц“. То обещава възраждане на индианските народи и изчезване на белите заселници. Американските власти смятат това движение за опасно и подозира, че Седящият бик го подкрепя и може да вдъхнови въстание. Това се оказва пряка причина за заповедта за неговия арест, въпреки че няма доказателства той да е насърчавал насилие.

Арестът, който завършва с трагедия

На 15 декември 1890 г. 43 индиански полицаи пристигат в дома му преди разсъмване. Седящият бик не оказва пряка съпротива, но около къщата бързо се събират негови поддръжници. Възниква напрежение, сбиване и после хаос. При престрелката Седящият бик е прострелян фатално – според докладите два пъти, в гърдите и главата.

В сблъсъка загиват още над 10 души. Смъртта на вожда става символ на краха на съпротивата на равнинните племена.

Убийството на Седящия бик повишава напрежението в региона и допринася за преместването на много лакота към лагерите в Пайн Ридж. Само две седмици по-късно се случва клането при Ундед Ний (29 декември 1890 г.), където американската кавалерия убива над 250 мъже, жени и деца от племето минеконджу.

Смъртта на Седящия бик е разглеждана като началото на тези трагични събития и като окончателен край на свободата на коренните народи от Великите равнини.

  • Премиерата на „Отнесени от вихъра“

На този ден през 1939 г. в Атланта, Джорджия, се състои едно от най-бляскавите и значими културни събития в американската филмова история – премиерата на филма „Отнесени от вихъра“. Филмът е адаптация на едноименния роман на Маргарет Мичъл от 1936 г., който бързо се превръща в литературна сензация и печели наградата „Пулицър“.

Събитието събира хиляди зрители, журналисти, обществени личности и почитатели на киното, а цяла Атланта е преобразена в чест на филма. Градът, който служи като сцена за част от действието, приема продукцията като свое собствено историческо наследство. Улиците са украсени с южняшки мотиви, знамена и прожектори, а тълпите изпълват центъра, за да видят звездите, пристигащи за събитието.

Начело на актьорския състав блестят Вивиан Лий в ролята на упоритата и непокорна Скарлет О’Хара и Кларк Гейбъл като харизматичния Рет Бътлър – персонажи, които остават символи на една епоха и на класическото холивудско кино. Тяхното екранно присъствие, съчетано с мащабните декори, емоционалната история и изключителната режисура на Виктор Флеминг, превръщат филма в истинско зрелище.

„Отнесени от вихъра“ не е просто романтична драма. Това е разказ за съдбата на американския Юг по време на Гражданската война и периода на Реконструкцията – история за любов, загуба, оцеляване и промяна в един свят, разкъсван от конфликти. Филмът се отличава с впечатляваща дължина, амбициозни батални сцени и иновативни за времето си техники, включително използването на новаторския за онзи период цвят Technicolor.

Премиерата от 1939 г. бележи началото на феноменален успех. Филмът печели осем награди „Оскар“, включително за най-добър филм, и се превръща в едно от най-гледаните произведения в историята на киното, коренило се дълбоко в американската културна памет.

И до днес „Отнесени от вихъра“ остава символ на златната епоха на Холивуд – мащабно, емоционално и майсторски изработено произведение, чиято премиера през 1939 г. се помни като едно от най-големите филмови събития на ХХ в.

Родени:

  • 37 г. - роден е римският император Нерон
  • 130 г. – роден е Луций Вер, съимператор на Рим заедно с Марк Аврелий
  • 1832 г. – роден е френският инженер и архитекст Густав Айфел
  • 1934 г. – родена е българскаа оперна певица Райна Кабаиванска
  • 1993 г. – роден е българският актьор Филип Буков

Починали:

  • 1025 г. – умира византийският император Василий II
  • 1675 г. – умира холандският художник Йоханес Вермеер
  • 1966 г. – умира американският продуцент Уолт Дисни
  • 1991 г. – умира съветският снайперист Василий Зайцев
Редактор: Надежда Неменски
Седящият бик Отнесени от вихъра коренни американски народи битката при Литъл Бигхорн клането при Ундед Ний филмова премиера златна епоха на Холивуд американска гражданска война Густав Айфел Уолт Дисни
Последвайте ни
Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство

Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство

С „прободни рани“: Откриха мъртви режисьора Роб Райнър и съпругата му в дома им в Лос Анджелис

С „прободни рани“: Откриха мъртви режисьора Роб Райнър и съпругата му в дома им в Лос Анджелис

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

15 декември: Краят на една легенда – смъртта на Седящия бик

15 декември: Краят на една легенда – смъртта на Седящия бик

Къде у нас данъците са най-ниски, а заплатите най-високи

Къде у нас данъците са най-ниски, а заплатите най-високи

pariteni.bg
Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 23 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

България Преди 13 минути

В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Любопитно Преди 21 минути

Най-ранните солидни доказателства за този конкретен трик се появяват в римско време

.

Край на въгледобива в Чехия и страх от скок в цените на тока

Свят Преди 1 час

Чехия слага край на въгледобива и на производството на ток от въглища

Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите

Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите

България Преди 8 часа

Според него няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната

Вин Дизел намекна за участие на Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни“ (СНИМКА)

Вин Дизел намекна за участие на Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни“ (СНИМКА)

Любопитно Преди 9 часа

Премиерата на финалния филм е планирана за април 2027 г.

Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

Свят Преди 9 часа

Това е петата поредна вечер, в която хората в Букурещ излизат на улицата, за да подкрепят независимостта на съдебната система

Зеленски се отказва от амбицията си за НАТО срещу гаранции за сигурността на Украйна

Зеленски се отказва от амбицията си за НАТО срещу гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 9 часа

Зеленски обяви отстъпката по време на своя полет към германската столица

,

След повече от 232 години: САЩ спират сеченето на монети от 1 цент

Любопитно Преди 10 часа

По разпореждане на Доналд Тръмп през ноември в САЩ бяха отсечени последните монети от 1 цент

Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия

Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 10 часа

Сред тях са трима мароканци, сириец и египтянин

РЗИ: Опасни нива на нитрати във водата на варненско село

РЗИ: Опасни нива на нитрати във водата на варненско село

България Преди 10 часа

Стойностите надхвърлят 100 мг/л при допустима норма 50 мг/л

4 неочаквани причини за висок холестерол

4 неочаквани причини за висок холестерол

Любопитно Преди 10 часа

Холестеролът е восъчно, подобно на мазнини вещество

,

23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча

Любопитно Преди 10 часа

16 от най-големите имена в професионалния кеч се състезаваха за правото да бъдат последния му съперник

Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.

Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.

Свят Преди 11 часа

"Трябва да спечелим, но статистически това е много трудно", каза американският лидер

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

България Преди 11 часа

Радев на Ханука: Да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността

.

Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

България Преди 12 часа

Боян изживя своите първи протести, той беше сред 150 000 души на площада

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

България Преди 12 часа

Ако искат ГЕРБ и ДПС да съществуват, двамата трябва да се оттеглят, смята бившият министър

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 15 декември, понеделник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 15 - 21 декември

Edna.bg

Септември и Лудогорец определят последния четвъртфиналист за Sesame Купа на България

Gong.bg

Стоилов: Необходимо е да увеличим конкуренцията в атака

Gong.bg

Подпалени коли и заплахи за живота: Тормоз над жена от „Филиповци“, бореща се срещу незаконни постройки

Nova.bg

Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в имението им в Калифорния

Nova.bg