България

„Тежък удар за българската природа“: Каква отрова уби завърналите се у нас лешояди

Птиците са били открити мъртви със симптоми на отравяне, вероятно с пестицид

20 август 2026, 08:29
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Девет са вече отровените лешояди в „Централен Балкан“

Девет са вече отровените лешояди в „Централен Балкан“
  • Осем лешояда са открити отровени в „Централен Балкан“, включително Боев – първият пуснат на свобода брадат лешояд в България; птиците са намерени край отровена примамка.
  • Предполага се отравяне с пестицид, като аутопсиите са показали едни и същи симптоми при всички птици; пробите ще бъдат изследвани в три чуждестранни лаборатории.
  • Случаят нанася сериозен удар върху възстановяването на лешоядите у нас, тъй като засегнатите птици са свързани с популации от „Централен Балкан“, Котел, „Врачански Балкан“ и Маджарово.

Седем защитени лешояди открити отровени в котленския Балкан

„Тежък удар за българската природа". Това е най-лекото определение, което експерти дават за отровените 8 лешояда, открити в "Централен Балкан". Сред тях е и първият пуснат на свобода брадат лешояд,  носещ името Боев.  Цяло поколение специалисти са подготвяли почвата за връщането на птиците, изчезнали от страната ни, и това посегателство срещу десетилетия работа. Птиците бяха открити в близост до примамка, напоена с отрова. Първоначално парковата охрана откри 5 лешояда от различни видове, след това бройката нарасна до 8, пише NOVA.

 

„Аутопсията установи, че  всички птици бяха с едни и същи признаци, наподобяващи отравяне. Близо до мястото, на което са загинали, е намерена примамка. Смятам, че отровата е била доста сериозна. 10 души правихме аутопсията и се редувахме да излизаме, защото ни ставаше лошо. Замайваше ни се свят, очите ни пареха, кожата ни дразнеше”, разказа д-р Адриана Джамалова от Спасителен център "Зелени Балкани".

Отровиха пет лешояда в „Централен Балкан“

Изследванията ще бъдат изпратени в 3 различни лаборатории в чужбина, за да се сравнят резултатите. „Според нас отравянето вероятно се дължи на пестицид, но очакваме крайните анализи”, добави д-р Джамалова.

„Случаят представлява огромен ресурс от хора и средства, за да имаме стабилна екосистема. Мащабите на това престъпление надскочиха „Централен Балкан” защото бяха намерени двойка лешояди от Котел, „Врачански Балкан” и лешояд от Маджарово.  С едно такова действие беше засегната популацията на цяла Южна България”, каза д-р Христина Клисурова.

Източник: NOVA    
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