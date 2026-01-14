България

Седем защитени лешояди открити отровени в котленския Балкан

Според д-р Руско Петров, който активно работи по програмата за възстановяване на лешоядите в България, става дума за убийство

14 януари 2026, 08:42
Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

Отварят за скиори Витоша и Беклемето

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Изслушват кандидатите за български европрокурор

ПП-ДБ и

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

С едем защитени видове лешояди са открити отровени в котленския Балкан. Новината е ужасяваща за еколози и ветеринари, които повече от 30 години се опитват да възстановят популацията на птиците в България. Образувано е досъдебно производство.

Птиците са имали предаватели. На мястото, където са открити, имало примамки с отрова. Предстои на лешоядите да бъде направена аутопсия. Те са специално отгледани и пуснати в Балкана. Експертите очакват да бъдат открити още умрели птици, предава NOVA.

Разследват отравяне на четири черни лешояда у нас

Според д-р Руско Петров, който активно работи по програмата за възстановяване на лешоядите в България, става дума за убийство. 

"Над 35 години НПО се опитват да увеличат популацията им. А повече от 50 години черният лешояд липсваше като гнездящ вид на територията на България, докато през 2021 година не се случи чудото. Възстановихме го, а година по-късно имаше първо масово натравяне на същото място като това на инцидента отпреди 4 дни", каза екологът. 

Заедно със студенти от Тракийския университет, д-р Петров е охранявал първото излюпено малко през 2021 г. Според него често се получават натравяния на птици при опит за изтребване на вълци и чакали заради нападенията им срещу селскостопански животни. 

"Лешоядите се хранят на групи и през деня, именно заради това при тях най-бързо настъпва отравянето. От едно натровено животно може цялата колония лешояди да бъде унищожена и така за няколко часа 30-годишният ни труд - погубен", обобщи д-р Руско Петров.

лешояди отравяне на птици защитени видове Котленски Балкан възстановяване на популация еколози България досъдебно производство примамки с отрова опазване на природата
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

