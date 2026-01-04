Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

Х раните, които насърчават оттичането на слуз и намаляват възпалението, могат да облекчат запушването на носа. Те помагат за поддържане на хидратацията на носните проходи и улесняват дишането по време на респираторни инфекции, според Verywell Health, цитиран от rbc.ua.

Има шест храни и напитки, които ще ви помогнат да облекчите състоянието на хрема в сезона на грипа, вирусите и настинките. Вижте кои са те в нашата галерия.

А кои храни и напитки не са подходящи, когато имаме запушен нос?

Алкохол

Алкохолът е диуретик, което може да доведе до дехидратация. Дехидратацията на лигавичните повърхности, като тези в носа, може да влоши запушването. Алкохолът също така предизвиква системно възпаление. Съсредоточете се върху напитки като вода, чай и бульон, за да поддържате хидратацията и да облекчите задръстванията.

Рафинирана захар

Силно преработените храни, особено тези с високо съдържание на рафинирана захар, могат да увеличат системното възпаление. Възпалението на лигавиците причинява подуване, което може да изостри дихателните състояния, особено при хора с алергични заболявания като хроничен ринит.