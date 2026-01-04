Любопитно

Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

4 януари 2026, 12:23
Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане
Източник: iStock/GettyImages

Х раните, които насърчават оттичането на слуз и намаляват възпалението, могат да облекчат запушването на носа. Те помагат за поддържане на хидратацията на носните проходи и улесняват дишането по време на респираторни инфекции, според Verywell Health, цитиран от rbc.ua.

Има шест храни и напитки, които ще ви помогнат да облекчите състоянието на хрема в сезона на грипа, вирусите и настинките. Вижте кои са те в нашата галерия.

Топ 6 храни и напитки, които подпомагат дишането при хрема
10 снимки
пилешка супа
пилешка супа
чай
чай

А кои храни и напитки не са подходящи, когато имаме запушен нос?

Алкохол

Алкохолът е диуретик, което може да доведе до дехидратация. Дехидратацията на лигавичните повърхности, като тези в носа, може да влоши запушването. Алкохолът също така предизвиква системно възпаление. Съсредоточете се върху напитки като вода, чай и бульон, за да поддържате хидратацията и да облекчите задръстванията.

Рафинирана захар

Силно преработените храни, особено тези с високо съдържание на рафинирана захар, могат да увеличат системното възпаление. Възпалението на лигавиците причинява подуване, което може да изостри дихателните състояния, особено при хора с алергични заболявания като хроничен ринит.

По темата

Източник: rbc.ua    
храни за запушен нос облекчаване на запушване хидратация респираторни инфекции грип и настинки възпаление избягване на алкохол рафинирана захар дехидратация оттичане на слуз
Последвайте ни
Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Sky News: Венецуела е само началото – кой е следващият за САЩ?

Sky News: Венецуела е само началото – кой е следващият за САЩ?

Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър

Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър

Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

– Мамо, защо татко винаги има последната дума? – Защото тя е: „Добре…“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Любопитно Преди 1 час

„Прекомерният прием на различни храни може да отключи остър гастрит, колит и дори панкреатит и жлъчна криза“, предупреждава специалистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова

Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

България Преди 1 час

„Егнатия Одос“ е най-дългата магистрала в Гърция и една от най-дългите в Европа

<p>Поскъпване на хляб, кашкавал и зеленчуци. Кое е по-евтино</p>

Поскъпване на хляб, кашкавал и зеленчуци. Кое е по-евтино

България Преди 3 часа

Ръст в цените на основни хранителни стоки, както и на някои плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в бюлетина за периода 22-30 декември 2025 г.

Силия Флорес и Николас Мадуро сНиколас Мадуро Гера, наричан още Николасито или Принцът

Къде е Николасито – синът на Николас Мадуро

Свят Преди 4 часа

В изявленията за арестите на Мадуро и Флорес американските власти не споменават сина на Мадуро

Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро

Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро

България Преди 4 часа

Пътищата в цялата страна са под засилено наблюдение

Силия Флорес и Николас Мадуро

Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ

Свят Преди 4 часа

„Ако искате да атакувате мен – атакувайте мен първо, но не закачайте Силия, не закачайте семейството ми, не бъдете страхливци“, заяви самият Мадуро през 2018 г.

Залата на Съвета за Сигурност на ООН

ООН свиква Съвета за сигурност след атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 5 часа

Колумбия, подкрепена от Русия и Китай, е поискала свикването на заседанието на 15-членния съвет

Снимката е илюстративна

Внимание, шофьори! Мъгла, дъжд и ремонти по магистралите

България Преди 5 часа

Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия

Николас Мадуро

Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

Свят Преди 5 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръм заяви: „Хеликоптерите ги елиминираха. Те убиха много хора, не забравяйте. Той е много жесток човек“

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Любопитно Преди 6 часа

Изборът на дата за сватба може да е труден. За щастие, можете да използвате селективна астрология, за да откриете най-благоприятния и романтичен ден за сватба

След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

България Преди 6 часа

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

България Преди 6 часа

На 4 януари, според църковния календар, се отбелязва Неделя преди Богоявление, Събор на 70-те апостоли, а също така е денят, в който се почита Прпмчк Онуфрий Габровски

Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало

Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало

Свят Преди 14 часа

Виктория Джоунс е дъщеря на носителя на „Оскар“ за ролята си в „Няма място за старите кучета“ и първата му съпруга – Кимбърли Клъули

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Свят Преди 14 часа

Полицията е повдигнала четири обвинения срещу шофьора Адения Моболаджи Кайоде

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Свят Преди 15 часа

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва ниския таван, покрит със звукоизолационна пяна, който се възпламенява, а пламъците се разпространяват изключително бързо, докато посетителите продължават да танцуват, без да осъзнават смъртоносната опасност

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 15 часа

Той заяви, че като ръководител на правителство на малка държава трябва „решително да отхвърли подобно подкопаване на международното право“

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Дженифър Лопес към критиците: Ако имахте такова дупе, и вие щяхте да сте голи

Edna.bg

Астрологът Силва Дончева: 2026 е година на съвпадите, които отключват новата реалност

Edna.bg

Григор разкри основната си цел през новия сезон

Gong.bg

ЦСКА с открита тренировка във вторник

Gong.bg

Въздушното пространство на Гърция е затворено за полети заради технически проблем

Nova.bg

Жълт код за силен вятър в голяма част от страната в неделя

Nova.bg