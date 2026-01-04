България

Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

Това написа кметът на София по повод 148-годишнината от Освобождението на града

4 януари 2026, 19:28
Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост
Източник: БТА

"София не е просто град с дълга история. Тя е символ на свобода, достойнство и устойчивост", написа в официалния си фейсбук профил кметът на столицата Васил Терзиев. 

"София е град, който е преживял войни, разделения и кризи, но винаги е намирал сили да се изправи и да продължи напред", посочва Терзиев. 

"И днес София носи същия дух. Дух на хора, които не се отказват, които отстояват свободата си и вярват, че бъдещето се гради с отговорност, памет и смелост", пише кметът. 

„Наш дълг е да пазим тази свобода жива, не само в думите, а в решенията, които взимаме всеки ден за града и за хората в него. Поклон пред историята и пред всички, които са дали сили и живот, за да бъде София свободна“, пише още кметът на София Васил Терзиев. 

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави от 9 часа днес света литургия в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“ с благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на София, съобщиха от Софийската митрополия на сайта си. 

Източник: Юзлем Тефикова/БТА    
София Васил Терзиев Освобождение на София История Свобода Устойчивост Български патриарх Даниил Света литургия Кмет на София Градски дух
Последвайте ни

По темата

Корабче се удари в кей в Созопол заради силния вятър

Корабче се удари в кей в Созопол заради силния вятър

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

– Мамо, защо татко винаги има последната дума? – Защото тя е: „Добре…“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Медведев: Тръмп действа незаконно във Венецуела

Медведев: Тръмп действа незаконно във Венецуела

Свят Преди 1 час

Бившият президент и министър-председател на Русия смята, че САЩ гледат на Латинска Америка като на "задния си двор" и че очевидно Тръмп иска контрола върху петролните залежи на Венецуела

Как да направите по-лесно завръщането на работа след празниците

Как да направите по-лесно завръщането на работа след празниците

Любопитно Преди 2 часа

Връщането към рутината може да донесе смесица от нежелание, тревожност и ниски нива на енергия – дори и ако харесвате работата си

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Свят Преди 3 часа

След военната операция на САЩ и задържането на Мадуро САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Свят Преди 4 часа

През изминалата седмица Русия е атакувала Украйна с над 1070 планиращи бомби, около 1000 дрона и шест ракети, посочи украинският президент

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

България Преди 4 часа

В района на курорта има много паднали дървета, някои от тях са паднали върху автомобили

Международното летище в Атина

Хаос в небето над Гърция, техническа повреда спря полетите

Свят Преди 4 часа

На гръцките летища са блокирани хиляди пътници, а някои полети са отложени с до два дни

Барът в Кран Монтана, който отне десетки животи, е ограден с полицейски ленти

Разследване срещу управителите на бара-ковчег в Швейцария

Свят Преди 4 часа

Разследването включва предполагаеми престъпления като убийство по непредпазливост, причиняване на телесна повреда по непредпазливост и неумишлено причиняване на пожар

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

България Преди 5 часа

Хората боледуват по-често, когато живеят в замърсени райони, подчерта д-р Цветелина Великова

След еврото: НАП и КЗК проверяват сигнали за необосновано поскъпване

След еврото: НАП и КЗК проверяват сигнали за необосновано поскъпване

България Преди 5 часа

Днешната акция се проведе в голям магазин за електроника в София

Възпоменателният кът край стадион "Българска армия"

Любо Пенев почете чичо си Димитър, стотици се събраха на „Българска армия“

България Преди 6 часа

От вчера вечерта пред „Армията“ беше оформен специален възпоменателен кът, където всеки може да се сбогува с Пената с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен

Доналд Тръмп

Sky News: Венецуела е само началото – кой е следващият за САЩ?

Свят Преди 7 часа

Изглежда началото на XIX в. е напът да си поиска обратно външната политика. Tрябва да осмислим следния израз: Доктрината „Донро“

Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

Любопитно Преди 7 часа

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Любопитно Преди 8 часа

„Прекомерният прием на различни храни може да отключи остър гастрит, колит и дори панкреатит и жлъчна криза“, предупреждава специалистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова

<p>Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър</p>

Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър

България Преди 8 часа

Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината

Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

България Преди 8 часа

„Егнатия Одос“ е най-дългата магистрала в Гърция и една от най-дългите в Европа

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Любопитно Преди 9 часа

В подкаста „Храмът на историите“ астрологът Силва Дончева обсъди астрологичните перспективи за 2026 г.

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
1

Кога ще вали отново сняг

sinoptik.bg
1

Опасностите от мръсния въздух за здравето

sinoptik.bg

Проучване: Gen Z наистина виждат света като страшно място

Edna.bg

„Днес е последният ден на това място“: Половинката на Рачков сложи край на важен етап от живота си

Edna.bg

Сираков: Цената на играчите на Левски е скочила на 35 милиона евро

Gong.bg

НА ЖИВО: Манчестър Сити - Челси 0:0

Gong.bg

Радомир Чолаков: Големите търговски вериги се държат абсолютно коректно след приемането на еврото

Nova.bg

Грабежът на магазин в София: Разказ на магазинерката, която не се плаши от„Калашников”

Nova.bg