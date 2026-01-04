Свят

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

През изминалата седмица Русия е атакувала Украйна с над 1070 планиращи бомби, около 1000 дрона и шест ракети, посочи украинският президент

4 януари 2026, 15:59
Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица
Източник: БТА

Р усия нанесе над 2000 въздушни удара срещу Украйна в седмицата на Нова година, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА. Той призова съюзниците на страната му да увеличат подкрепата си, цитиран от ДПА.

"Постоянството и надеждността на помощта за Украйна са това, което наистина може да подтикне Москва към дипломация. Разчитаме и на бъдеща подкрепа в областта на отбраната", написа Зеленски в "Телеграм".

През изминалата седмица Русия е атакувала Украйна с над 1070 планиращи бомби, около 1000 дрона и шест ракети, посочи украинският президент.

Той припомни и за атаката срещу източния град Харков от 2 януари, при която по последни данни са убити най-малко петима души, а ранените са над 30.

Зеленски днес коментира и продължаващите международни преговори и отново изрази надежда, че ще бъде договорен справедлив и траен мир. Украйна разчита на бъдещи гаранции за сигурност от САЩ, Европа и от партньорите си от т.нар. Коалиция на желаещите, посочи украинският лидер.

Съветници по националната сигурност на държави членки на Евросъюза и Канада, както и представители на и ЕС и НАТО вчера се срещнаха в Киев, за да продължат дискусиите по въпроса за гаранциите за сигурност. Представители на западните страни, подкрепящи мирния процес, ще се срещнат във вторник в Париж, за да обсъдят резултатите от последните консултации.

Украинският президент призовава за твърди мерки за сигурност от САЩ и европейските страни. Зеленски вчера заяви, че това "при всички положения" означава разполагането на френски и британски военнослужещи в Украйна.

Източник: Николай Велев/БТА    
Война в Украйна Въздушни удари Зеленски Международна подкрепа Гаранции за сигурност Мирни преговори Руска агресия Харков Дипломация ЕС и НАТО
Последвайте ни

По темата

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Хаос в небето над Гърция, техническа повреда спря полетите

Хаос в небето над Гърция, техническа повреда спря полетите

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

– Мамо, защо татко винаги има последната дума? – Защото тя е: „Добре…“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Барът в Кран Монтана, който отне десетки животи, е ограден с полицейски ленти

Разследване срещу управителите на бара-ковчег в Швейцария

Свят Преди 1 час

Разследването включва предполагаеми престъпления като убийство по непредпазливост, причиняване на телесна повреда по непредпазливост и неумишлено причиняване на пожар

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

България Преди 1 час

Хората боледуват по-често, когато живеят в замърсени райони, подчерта д-р Цветелина Великова

Доналд Тръмп

Sky News: Венецуела е само началото – кой е следващият за САЩ?

Свят Преди 3 часа

Изглежда началото на XIX в. е напът да си поиска обратно външната политика. Tрябва да осмислим следния израз: Доктрината „Донро“

Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

Любопитно Преди 4 часа

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Любопитно Преди 4 часа

„Прекомерният прием на различни храни може да отключи остър гастрит, колит и дори панкреатит и жлъчна криза“, предупреждава специалистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова

<p>Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър</p>

Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър

България Преди 4 часа

Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината

Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

България Преди 4 часа

„Егнатия Одос“ е най-дългата магистрала в Гърция и една от най-дългите в Европа

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Любопитно Преди 5 часа

В подкаста „Храмът на историите“ астрологът Силва Дончева обсъди астрологичните перспективи за 2026 г.

Анализатор: Петролът е основен двигател на конфликта САЩ-Венецуела

Анализатор: Петролът е основен двигател на конфликта САЩ-Венецуела

Свят Преди 5 часа

„От действията на САЩ във Венецуела могат да се възползват държави като Русия, за да оправдават налагането на своите интереси в техните региони на влияние“, подчерта Йордан Божилов

Венецуела в криза: Делси Родригес става временен президент

Венецуела в криза: Делси Родригес става временен президент

Свят Преди 6 часа

Решението е взето след задържането на Мадуро рано сутринта в събота

<p>Поскъпване на хляб, кашкавал и зеленчуци. Кое е по-евтино</p>

Поскъпване на хляб, кашкавал и зеленчуци. Кое е по-евтино

България Преди 6 часа

Ръст в цените на основни хранителни стоки, както и на някои плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в бюлетина за периода 22-30 декември 2025 г.

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

България Преди 6 часа

Богомил Николов от асоциация „Активни потребители“ коментира няколко фрапантни сигнала за спекула и лоши практики

Силия Флорес и Николас Мадуро сНиколас Мадуро Гера, наричан още Николасито или Принцът

Къде е Николасито – синът на Николас Мадуро

Свят Преди 7 часа

В изявленията за арестите на Мадуро и Флорес американските власти не споменават сина на Мадуро

Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро

Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро

България Преди 7 часа

Пътищата в цялата страна са под засилено наблюдение

Силия Флорес и Николас Мадуро

Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ

Свят Преди 7 часа

„Ако искате да атакувате мен – атакувайте мен първо, но не закачайте Силия, не закачайте семейството ми, не бъдете страхливци“, заяви самият Мадуро през 2018 г.

Залата на Съвета за Сигурност на ООН

ООН свиква Съвета за сигурност след атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 8 часа

Колумбия, подкрепена от Русия и Китай, е поискала свикването на заседанието на 15-членния съвет

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Новият език на интимността: Какво е хетерофлексибилност

Edna.bg

Дженифър Лопес към критиците: Ако имахте такова дупе, и вие щяхте да сте голи

Edna.bg

НА ЖИВО: Фулъм - Ливърпул, съставите

Gong.bg

Малки и големи продължават да отдават почит на Димитър Пенев пред "Армията"

Gong.bg

Пренасочиха и отмениха полети на летище "Васил Левски"

Nova.bg

Задействаха BG-ALERT в Самоковско, ураганният вятър изкорени дървета на Боровец

Nova.bg