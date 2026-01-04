След еврото: НАП и КЗК проверяват сигнали за необосновано поскъпване

П роверките на Националната агенция по приходите (НАП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за изкуствено вдигане на цените на основни стоки покрай приемането на еврото продължават с пълна сила.

Днешната акция се проведе в голям магазин за електроника в София. За разлика от предишни проверки, насочени предимно към храните, този път инспекцията е провокирана от конкретен сигнал на гражданин за завишени цени на определена стока, съобщава NOVA.

„Проверката тук е по сигнал за завишение на цените на конкретна стока. В последните дни обаче зачестяват доста фалшиви сигнали, които циркулират и в социалните мрежи. Ние, разбира се, ги проверяваме, но данните досега сочат, че по-голямата част от тях не отговарят на истината“, обясни пред медиите Анна Митова, директор „Комуникация“ в НАП. Тя обаче подчерта, че това не трябва да спира гражданите да подават сигнали при съмнения, тъй като работата на агенцията е да проверява всеки един от тях.

Освен обектите за техника, инспекторите влизат и в големите хранителни вериги. През последните два дни са постъпили сигнали за неоправдано поскъпване на конкретна марка хляб, както и за завишени цени на билети за междуградски транспорт.

„Днес ще бъдат направени проверки и в други подобни магазини в София, както и в хранителни вериги. Имаме сигнал, който е отразен и в медиите, свързан с повишение на конкретна марка хляб. Това ще бъде проверено днес от инспекторите на НАП. Също така имаме подаден сигнал за завишение на цени на билети отново на междуградски превози“, уточни Анна Митова.

От НАП коментираха и казуса с Тотото, който предизвика дебати през последните дни. От приходната агенция бяха категорични, че съгласно Закона за хазарта, залозите за хазартни игри и съответно печалбите от тях се извършват единствено в евро. С това уточнение се слага край на споровете по темата – всеки, който желае да залага, трябва да го прави в новата валута.

Инспекциите ще продължат и през следващите дни, като държавните органи следят изкъсо пазара, за да предотвратят спекулативни практики в периода на въвеждане на еврото в страната.