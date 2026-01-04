България

След еврото: НАП и КЗК проверяват сигнали за необосновано поскъпване

Днешната акция се проведе в голям магазин за електроника в София

4 януари 2026, 14:26
Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец
Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни
Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица
Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро

Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро
След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес
Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница
Почина великият Димитър Пенев

Почина великият Димитър Пенев
Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

П роверките на Националната агенция по приходите (НАП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за изкуствено вдигане на цените на основни стоки покрай приемането на еврото продължават с пълна сила. 

Днешната акция се проведе в голям магазин за електроника в София. За разлика от предишни проверки, насочени предимно към храните, този път инспекцията е провокирана от конкретен сигнал на гражданин за завишени цени на определена стока, съобщава NOVA.

„Проверката тук е по сигнал за завишение на цените на конкретна стока. В последните дни обаче зачестяват доста фалшиви сигнали, които циркулират и в социалните мрежи. Ние, разбира се, ги проверяваме, но данните досега сочат, че по-голямата част от тях не отговарят на истината“, обясни пред медиите Анна Митова, директор „Комуникация“ в НАП. Тя обаче подчерта, че това не трябва да спира гражданите да подават сигнали при съмнения, тъй като работата на агенцията е да проверява всеки един от тях.

Освен обектите за техника, инспекторите влизат и в големите хранителни вериги. През последните два дни са постъпили сигнали за неоправдано поскъпване на конкретна марка хляб, както и за завишени цени на билети за междуградски транспорт.

„Днес ще бъдат направени проверки и в други подобни магазини в София, както и в хранителни вериги. Имаме сигнал, който е отразен и в медиите, свързан с повишение на конкретна марка хляб. Това ще бъде проверено днес от инспекторите на НАП. Също така имаме подаден сигнал за завишение на цени на билети отново на междуградски превози“, уточни Анна Митова.

От НАП коментираха и казуса с Тотото, който предизвика дебати през последните дни. От приходната агенция бяха категорични, че съгласно Закона за хазарта, залозите за хазартни игри и съответно печалбите от тях се извършват единствено в евро. С това уточнение се слага край на споровете по темата – всеки, който желае да залага, трябва да го прави в новата валута.

Инспекциите ще продължат и през следващите дни, като държавните органи следят изкъсо пазара, за да предотвратят спекулативни практики в периода на въвеждане на еврото в страната.

По темата

Източник: Nova,bg    
НАП КЗК проверки на цени вдигане на цени приемане на еврото спекулативни практики магазини за електроника хранителни вериги сигнали от граждани тото
Последвайте ни
Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Хаос в небето над Гърция, техническа повреда спря полетите

Хаос в небето над Гърция, техническа повреда спря полетите

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Интериорът на VW ID. Polo връща нещо, което смятахме за изчезнало

Интериорът на VW ID. Polo връща нещо, което смятахме за изчезнало

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

– Мамо, защо татко винаги има последната дума? – Защото тя е: „Добре…“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Барът в Кран Монтана, който отне десетки животи, е ограден с полицейски ленти

Разследване срещу управителите на бара-ковчег в Швейцария

Свят Преди 1 час

Разследването включва предполагаеми престъпления като убийство по непредпазливост, причиняване на телесна повреда по непредпазливост и неумишлено причиняване на пожар

Възпоменателният кът край стадион "Българска армия"

Любо Пенев почете чичо си Димитър, стотици се събраха на „Българска армия“

България Преди 2 часа

От вчера вечерта пред „Армията“ беше оформен специален възпоменателен кът, където всеки може да се сбогува с Пената с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Любопитно Преди 4 часа

„Прекомерният прием на различни храни може да отключи остър гастрит, колит и дори панкреатит и жлъчна криза“, предупреждава специалистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова

<p>Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър</p>

Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър

България Преди 4 часа

Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината

Анализатор: Петролът е основен двигател на конфликта САЩ-Венецуела

Анализатор: Петролът е основен двигател на конфликта САЩ-Венецуела

Свят Преди 5 часа

„От действията на САЩ във Венецуела могат да се възползват държави като Русия, за да оправдават налагането на своите интереси в техните региони на влияние“, подчерта Йордан Божилов

Венецуела в криза: Делси Родригес става временен президент

Венецуела в криза: Делси Родригес става временен президент

Свят Преди 6 часа

Решението е взето след задържането на Мадуро рано сутринта в събота

Силия Флорес и Николас Мадуро сНиколас Мадуро Гера, наричан още Николасито или Принцът

Къде е Николасито – синът на Николас Мадуро

Свят Преди 7 часа

В изявленията за арестите на Мадуро и Флорес американските власти не споменават сина на Мадуро

Силия Флорес и Николас Мадуро

Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ

Свят Преди 7 часа

„Ако искате да атакувате мен – атакувайте мен първо, но не закачайте Силия, не закачайте семейството ми, не бъдете страхливци“, заяви самият Мадуро през 2018 г.

Залата на Съвета за Сигурност на ООН

ООН свиква Съвета за сигурност след атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 8 часа

Колумбия, подкрепена от Русия и Китай, е поискала свикването на заседанието на 15-членния съвет

Снимката е илюстративна

Внимание, шофьори! Мъгла, дъжд и ремонти по магистралите

България Преди 8 часа

Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия

Николас Мадуро

Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

Свят Преди 8 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръм заяви: „Хеликоптерите ги елиминираха. Те убиха много хора, не забравяйте. Той е много жесток човек“

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Любопитно Преди 9 часа

Изборът на дата за сватба може да е труден. За щастие, можете да използвате селективна астрология, за да откриете най-благоприятния и романтичен ден за сватба

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

България Преди 9 часа

На 4 януари, според църковния календар, се отбелязва Неделя преди Богоявление, Събор на 70-те апостоли, а също така е денят, в който се почита Прпмчк Онуфрий Габровски

Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало

Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало

Свят Преди 17 часа

Виктория Джоунс е дъщеря на носителя на „Оскар“ за ролята си в „Няма място за старите кучета“ и първата му съпруга – Кимбърли Клъули

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Свят Преди 17 часа

Полицията е повдигнала четири обвинения срещу шофьора Адения Моболаджи Кайоде

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Свят Преди 18 часа

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва ниския таван, покрит със звукоизолационна пяна, който се възпламенява, а пламъците се разпространяват изключително бързо, докато посетителите продължават да танцуват, без да осъзнават смъртоносната опасност

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Новият език на интимността: Какво е хетерофлексибилност

Edna.bg

Дженифър Лопес към критиците: Ако имахте такова дупе, и вие щяхте да сте голи

Edna.bg

НА ЖИВО: Фулъм - Ливърпул, съставите

Gong.bg

Малки и големи продължават да отдават почит на Димитър Пенев пред "Армията"

Gong.bg

Пренасочиха и отмениха полети на летище "Васил Левски"

Nova.bg

Задействаха BG-ALERT в Самоковско, ураганният вятър изкорени дървета на Боровец

Nova.bg