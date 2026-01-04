България

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

Хората боледуват по-често, когато живеят в замърсени райони, подчерта д-р Цветелина Великова

4 януари 2026, 15:04
М ръсният въздух е една от причините за появата на автоимунните заболявания, за увеличаването на алергиите в детската възраст и за зачестяването на редица онкологични заболявания. До този извод се стига, след като учени установяват връзката между мръсния въздух и компрометирането на имунната система. Темата коментира имунологът д-р Цветелина Великова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

През зимата замърсителите са свързани с отоплението, производствените предприятия, автомобилния трафик. Необходимо е измервателни уреди за отчитат чистотата на въздуха. Д-р Великова посочи, че хората сами усещат промяна в здравословното си състояние при мръсен въздух и свързват едното с другото. 

Хората боледуват по-често, когато живеят в замърсени райони, подчерта тя. Д-р Великова каза, че замърсителите влияят върху организма в двете направления на имунната система – да ни защитават от различни увреждащи агенти и да не реагира прекомерно срещу собствения организъм.

Лекарят препоръча правилно хране, физическа активност, добър сън и почивка, за да може имунната ни система да устоява имунната на мръсния въздух.

Д-р Великова подчерта, че Витамин Д е от голямо значение за организма и имунната система. И допълни, че Витамин Д е и имуномодулатор, не само витамин. Поради тази причина е важно нивата му да са оптимални.

Лекарят каза, че не трябва да се прекалява с имуномодулаторите и да не се приемат безразборно. 

Източник: Nova.bg    
мръсен въздух имунна система автоимунни заболявания алергии онкологични заболявания замърсяване на въздуха Витамин Д здравословен начин на живот профилактика влияние върху здравето
