Техническият проблем в гръцкото въздушно пространство е отстранен

„Техническият проблем, който възникна едновременно на множество честоти под формата на „шум“ и който, според първоначалните индикации, произхожда от телекомуникационна инфраструктура и засегна комуникациите в рамките на FIR Атина, вече е напълно отстранен“, се посочва в последното съобщение на Службата за гражданска авиация (CAA). По-рано службата определи случая като „безпрецедентен инцидент по отношение на мащаба, географския обхват и времевата му продължителност“, съобщи „Катимерини“.

„Честотите и оперативните системи за телефонна комуникация са били напълно функционални от 17:00 часа местно време, а съответното съобщение NOTAM е било отменено. Капацитетът на въздушното пространство и потокът на въздушното движение се върнаха към нормалните си нива от 17:45 часа. Безопасността на полетите беше напълно гарантирана на всички етапи от управлението на инцидента, в съответствие с международните стандарти“, отбелязва CAA.

В същото съобщение се уточнява, че „първопричините за техническия проблем, който не е бил регистриран в миналото с подобен мащаб и форма, се разследват задълбочено от електронните инженери на Гръцката служба за гражданска авиация“, като „успоредно с това продължават проверките на всички ретранслаторни станции. Също така се извършва и полет за проверка на честотния спектър със самолет на Гръцката служба за гражданска авиация, с участието и съдействието на EETT“.

„Гръцката служба за гражданска авиация работи в тясно сътрудничество с телекомуникационния оператор OTE с цел пълно документиране на инцидента и предприемане на превантивни мерки“, се казва в заключение на съобщението.

По-рано на 4 януари, поради технически проблеми с честотите, гръцкото въздушно пространство беше на практика „затворено“, което доведе до ограничаване на кацанията и излитанията на самолети и до частична парализа на трафика на летищата в страната. След обяд въздушното движение започна постепенно да се възстановява.

В предходно изявление CAA съобщи за „масирани смущения на почти всички честоти, обслужващи FIR Атина“, които „са се проявили под формата на непрекъснато, неволно излъчване“, както и за едновременен „отказ на линиите HELLAS COM и на оперативните телефонни линии за комуникация“.

Отбелязваше се също, че „в обедните часове специално оборудваният самолет на Службата за гражданска авиация е получил спешна заповед за излитане, с участието на електронни специалисти на службата и на специален техник от EETT, с цел целенасочено разследване на въздушните смущения“.

Според информация от Международното летище в Атина, въпреки че полетите постепенно се възстановяват и вече влизат „на опашка“ за излитане, се очакват значителни закъснения поради големия брой полети, натрупани по време на техническия проблем. Както се посочва по-конкретно на интернет страницата на летището, „полетите вече се освобождават и оперативният капацитет е възстановен“, но „закъсненията ще продължат да се отчитат заради натрупването на голям брой полети по време на техническия проблем“.