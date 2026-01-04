Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

Н ационалната система за ранно предупреждение в Самоков бе задействана заради бурен вятър в района на курортния комплекс Боровец.

В района на курорта има много паднали дървета, някои от тях са паднали върху автомобили. Към момента не се съобщава за пострадали или загинали граждани.

Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър

С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите, в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта беше затворена.

Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър, съобщиха от община Самоков.

Междувременно стана ясно, че над 30 м/сек е скоростта на вятъра в района на Рилските езера в Рила планина и времето не става за разходки на открито в планината, съобщиха от Планинската спасителна служба в Дупница.

Планинските спестители посочиха, че придвижването при такива пориви на вятъра е почти невъзможно. Силният вятър е един от най‑важните фактори за повишен лавинен риск, допълниха от спасителната служба. Оттам предупредиха, че дни като днешният не са за излети в планината и посъветваха да се търсят алтернативи за разходки.

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

След силен вятър опасността в планините остава висока няколко дни дори ако времето се оправи, добавиха от спасителната служба в Дупница.

Жълт код за силен вятър обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес в 16 области в страната. Очаква се поривите на вятъра да достигат до 90 км/ч., съобщава НИМХ на сайта си. Предупредителният код е в сила за областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, София-град, София област, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.