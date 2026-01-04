България

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

В района на курорта има много паднали дървета, някои от тях са паднали върху автомобили

4 януари 2026, 15:46
Н ационалната система за ранно предупреждение в Самоков бе задействана заради бурен вятър в района на курортния комплекс Боровец.

В района на курорта има много паднали дървета, някои от тях са паднали върху автомобили. Към момента не се съобщава за пострадали или загинали граждани.

Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър

С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите, в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта беше затворена.

Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър, съобщиха от община Самоков.

Междувременно стана ясно, че над 30 м/сек е скоростта на вятъра в района на Рилските езера в Рила планина и времето не става за разходки на открито в планината, съобщиха от Планинската спасителна служба в Дупница. 

Планинските спестители посочиха, че придвижването при такива пориви на вятъра е почти невъзможно. Силният вятър е един от най‑важните фактори за повишен лавинен риск, допълниха от спасителната служба. Оттам предупредиха, че дни като днешният не са за излети в планината и посъветваха да се търсят алтернативи за разходки.

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

След силен вятър опасността в планините остава висока няколко дни дори ако времето се оправи, добавиха от спасителната служба в Дупница.

Жълт код за силен вятър обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес в 16 области в страната. Очаква се поривите на вятъра да достигат до 90 км/ч., съобщава НИМХ на сайта си. Предупредителният код е в сила за областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, София-град, София област, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. 

Източник: БГНЕС/ Елица Иванова/БТА    
силен вятър Боровец планинска спасителна служба затворена ски зона лавинен риск жълт код паднали дървета Самоков опасни условия Рилска планина
Хаос в небето над Гърция, техническа повреда спря полетите

Хаос в небето над Гърция, техническа повреда спря полетите

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Купете си стаж за пенсия: Колко ще платите за всеки недостигащ месец до новия бюджет

Купете си стаж за пенсия: Колко ще платите за всеки недостигащ месец до новия бюджет

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Последни новини

Барът в Кран Монтана, който отне десетки животи, е ограден с полицейски ленти

Разследване срещу управителите на бара-ковчег в Швейцария

Свят Преди 1 час

Разследването включва предполагаеми престъпления като убийство по непредпазливост, причиняване на телесна повреда по непредпазливост и неумишлено причиняване на пожар

Възпоменателният кът край стадион "Българска армия"

Любо Пенев почете чичо си Димитър, стотици се събраха на „Българска армия“

България Преди 2 часа

От вчера вечерта пред „Армията“ беше оформен специален възпоменателен кът, където всеки може да се сбогува с Пената с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Любопитно Преди 4 часа

„Прекомерният прием на различни храни може да отключи остър гастрит, колит и дори панкреатит и жлъчна криза“, предупреждава специалистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова

<p>Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър</p>

Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър

България Преди 4 часа

Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината

Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

България Преди 4 часа

„Егнатия Одос“ е най-дългата магистрала в Гърция и една от най-дългите в Европа

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Любопитно Преди 5 часа

В подкаста „Храмът на историите“ астрологът Силва Дончева обсъди астрологичните перспективи за 2026 г.

Анализатор: Петролът е основен двигател на конфликта САЩ-Венецуела

Анализатор: Петролът е основен двигател на конфликта САЩ-Венецуела

Свят Преди 5 часа

„От действията на САЩ във Венецуела могат да се възползват държави като Русия, за да оправдават налагането на своите интереси в техните региони на влияние“, подчерта Йордан Божилов

Венецуела в криза: Делси Родригес става временен президент

Венецуела в криза: Делси Родригес става временен президент

Свят Преди 6 часа

Решението е взето след задържането на Мадуро рано сутринта в събота

<p>Поскъпване на хляб, кашкавал и зеленчуци. Кое е по-евтино</p>

Поскъпване на хляб, кашкавал и зеленчуци. Кое е по-евтино

България Преди 6 часа

Ръст в цените на основни хранителни стоки, както и на някои плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в бюлетина за периода 22-30 декември 2025 г.

Силия Флорес и Николас Мадуро сНиколас Мадуро Гера, наричан още Николасито или Принцът

Къде е Николасито – синът на Николас Мадуро

Свят Преди 7 часа

В изявленията за арестите на Мадуро и Флорес американските власти не споменават сина на Мадуро

Силия Флорес и Николас Мадуро

Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ

Свят Преди 7 часа

„Ако искате да атакувате мен – атакувайте мен първо, но не закачайте Силия, не закачайте семейството ми, не бъдете страхливци“, заяви самият Мадуро през 2018 г.

Залата на Съвета за Сигурност на ООН

ООН свиква Съвета за сигурност след атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 8 часа

Колумбия, подкрепена от Русия и Китай, е поискала свикването на заседанието на 15-членния съвет

Снимката е илюстративна

Внимание, шофьори! Мъгла, дъжд и ремонти по магистралите

България Преди 8 часа

Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия

Николас Мадуро

Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

Свят Преди 8 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръм заяви: „Хеликоптерите ги елиминираха. Те убиха много хора, не забравяйте. Той е много жесток човек“

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Любопитно Преди 9 часа

Изборът на дата за сватба може да е труден. За щастие, можете да използвате селективна астрология, за да откриете най-благоприятния и романтичен ден за сватба

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

България Преди 9 часа

На 4 януари, според църковния календар, се отбелязва Неделя преди Богоявление, Събор на 70-те апостоли, а също така е денят, в който се почита Прпмчк Онуфрий Габровски

