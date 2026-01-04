Любо Пенев почете чичо си Димитър, стотици се събраха на „Българска армия“

Б ившият национал Любослав Пенев отдаде почит на чичо си Димитър Пенев в социалната мрежа Фейсбук. Най-добрият български треньор по футбол почина в събота (3 януари) на 80 години и потопи България в скръб.

Новината идва в тежък момент, когато самият Любо Пенев се бори за живота си в клиника в Германия. В края на миналата година беше съобщено, че Любо се бори с коварна форма на рак.

Ето какво написа той за чичо си:

„Чичо,

днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път.

Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг.

За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.

В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.

Поклон пред светлата ти памет.

Почивай в мир, ЧИЧО!“.

А днес стотици българи се стекоха пред централния вход на стадион „Българска армия“ в столицата, за да отдадат почит на Димитър Пенев, предаде агенция БГНЕС.

От вчера вечерта пред „Армията“ беше оформен специален възпоменателен кът, където всеки може да се сбогува с Пената с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Димитър Пенев е една от най-големите легенди на българския футбол. Седемкратен шампион на България и петкратен носител на Купата на страната с ЦСКА. Като треньор извежда „армейците“ до полуфинал в КНК през 1989 г. Архитектът на четвъртото ни място на Мондиал 94 в САЩ.

Поклонението пред тленните останки на Стратега е утре, 5 януари от 10:00 ч. на Националния стадион.