Любо Пенев почете чичо си Димитър, стотици се събраха на „Българска армия"

От вчера вечерта пред „Армията" беше оформен специален възпоменателен кът, където всеки може да се сбогува с Пената с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен

4 януари 2026, 13:56
Любо Пенев почете чичо си Димитър, стотици се събраха на „Българска армия“
Възпоменателният кът край стадион "Българска армия"   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Б ившият национал Любослав Пенев отдаде почит на чичо си Димитър Пенев в социалната мрежа Фейсбук. Най-добрият български треньор по футбол почина в събота (3 януари) на 80 години и потопи България в скръб.

Новината идва в тежък момент, когато самият Любо Пенев се бори за живота си в клиника в Германия. В края на миналата година беше съобщено, че Любо се бори с коварна форма на рак.

Ето какво написа той за чичо си:

„Чичо, 
днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път.
Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът  Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг.
За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.
В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.
Поклон пред светлата ти памет.
Почивай в мир, ЧИЧО!“.

А днес стотици българи се стекоха пред централния вход на стадион „Българска армия“ в столицата, за да отдадат почит на Димитър Пенев, предаде агенция БГНЕС. 

Сбогуване с Димитър Пенев: Стотици пред „Армията" отдават почит на футболната легенда
10 снимки
Димитър Пенев Българска армия почит
Димитър Пенев Българска армия почит
Димитър Пенев Българска армия почит
Димитър Пенев Българска армия почит

От вчера вечерта пред „Армията“ беше оформен специален възпоменателен кът, където всеки може да се сбогува с Пената с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен. 

Димитър Пенев е една от най-големите легенди на българския футбол. Седемкратен шампион на България и петкратен носител на Купата на страната с ЦСКА. Като треньор извежда „армейците“ до полуфинал в КНК през 1989 г. Архитектът на четвъртото ни място на Мондиал 94 в САЩ.

Поклонението пред тленните останки на Стратега е утре, 5 януари от 10:00 ч. на Националния стадион. 

Димитър Пенев Любослав Пенев български футбол Мондиал 94 ЦСКА футболна легенда почит кончина треньор рак
