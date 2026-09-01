България

13-годишен е причинил два пожара край Тополовград

Детето е направило самопризнания в присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 12:48
13-годишен е причинил два пожара край Тополовград
Източник: БТА

13-годишно момче е причинило  два пожара в Тополовград. Случаите са от 30 август, а детето е направило самопризнания в присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая.

По време на разговора момчето признало, че е изхвърлило запалена цигара в местността Зиберова чешма край село Орешник. Огънят е обхванал 120 декара сухи треви и храсти, като за потушаването му са били изпратени четири екипа огнеборци.

По-рано същия ден детето е палило огън в местността Курията край Тополовград, за да си опече месо. Унищожен е един декар иглолистна гора и 300 квадратни метра сухи треви. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата по компетентност.

Това е вторият подобен случай в района с 13-годишно дете в рамките на дни. Друго момче на същата възраст беше установено като причинител на пожара от 23 август, който обхвана около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Криво поле и Корен в община Хасково.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
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