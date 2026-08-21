България

ЦИК определи правилата за регистрация за участие в изборите за президент

Инициативните комитети за независими кандидати трябва да подадат заявленията си до 14 септември

21 август 2026, 11:07
ЦИК определи правилата за регистрация за участие в изборите за президент
Източник: БТА
  • ЦИК определи правилата за участие в президентските избори на 25 октомври 2026 г. За независим кандидат са нужни инициативен комитет от поне 21 избиратели и депозит от 51,13 евро, а за партии и коалиции депозитът е 1278,23 евро.
  • Партиите и коалициите трябва да се регистрират в ЦИК до 9 септември, като представят списък с поне 2500 подкрепящи избиратели. Промените в състава на коалициите могат да се заявяват до 19 септември.
  • Инициативните комитети за независими кандидати трябва да подадат заявленията си до 14 септември, а заличаване на регистрация за участие може да бъде поискано в определените от ЦИК срокове.

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Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, предаде БНР.

За издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Инициативните комитети внасят за участие в изборите и безлихвен депозит в размер на 51,13 евро, а партиите и коалициите - в размер на 1278,23 евро.

Всяка партия може да участва в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в "Държавен вестник" на Решението на Народното събрание за насрочване на изборите.

Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители (19 април 2026 г.), или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.

Не по-късно от 45 дни преди изборния ден (до 17,00 часа на 9 септември 2026 г.) партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация. Представят и списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Промените, настъпили в състава на коалиция, изразяващи се в напускане на партия/партии от състава на коалицията, включване на нови партии и/или промяна в наименованието, се заявяват не по-късно от 19 септември 2026 г. (35 дни преди изборния ден) чрез подаване на заявление. Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (22 септември 2026 г.).

Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 53-ПВР от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 14 септември 2026 г. (40 дни преди изборния ден). Инициативен комитет също може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (19 септември 2026 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до ЦИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет.

Източник: БНР    
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