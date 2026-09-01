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Наоми Осака излезе с вестникарска роба и шокира с екип, вдъхновен от НБА легенда

Четирикратната шампионка от Големия шлем шокира феновете на US Open с роба от вестникарски заглавия и екип в стил Алън Айвърсън. Японката премина през труден мач срещу Захарова и обеща още модни изненади в следващия кръг

1 септември 2026, 13:41
Наоми Осака излезе с вестникарска роба и шокира с екип, вдъхновен от НБА легенда
Източник: Getty Images

В печатляващият тоалет тип „медуза“ на Откритото първенство на Австралия. Блестящата златна рокля, вдъхновена от Айфеловата кула на „Ролан Гарос“. Елегантното изцяло бяло японско кимоно на Уимбълдън, съобщи BBC.

Наоми Осака за пореден път доказа, че знае как да направи грандиозен вход на турнирите от Големия шлем, а появата ѝ на тазгодишния US Open очаквано привлече всички погледи.

Източник: Getty Images

Четирикратната шампионка от Големия шлем излезе за мача си от първия кръг срещу рускинята Анастасия Захарова в Ню Йорк, загърната в бяла роба с качулка, в която бяха зашити изрезки от вестникарски заглавия с акценти от нейната кариера.

Под нея се криеше изцяло черен спортен екип в баскетболна естетика, с който Осака игра и извоюва победата с 7-6 (8-6), 7-6 (7-3) срещу 101-вата в световната ранглиста Захарова.

Модната кралица Наоми Осака покори Уимбълдън с кимоно
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Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака

След мача Осака сподели, че визията ѝ на корта е вдъхновена от НБА легендата Алън Айвърсън, на когото се приписва заслугата за поставянето на силен акцент върху модата в неговия спорт в края на 90-те години и началото на новия век.

Източник: Getty Images

„Той е пионер. Смятам, че той е човек, на когото се възхищавам много, защото направи изключително много за модата, независимо дали го е направил умишлено, или не“, заяви Осака.

„Той промени начина, по който се обличат играчите в НБА. Мисля, че промени и целия разговор около облеклото в спорта и това да изразяваш себе си чрез стила. Чувствам го като вдъхновение в това отношение“, каза тя.

Презентационната форма на Осака на корта в нощната сесия в понеделник обаче бе малко по-малко стилна.

Японката, поставена под номер 13, която спечели титлата в Ню Йорк през 2018 и 2020 г., забави темпото след силен старт и трябваше да се бори здраво, за да пречупи Захарова.

Осака проби още при първата си възможност за 2-0 в първия сет и въпреки че пропусна шанс за 4-0, продължаваше да изглежда убедително при 5-2.

Източник: Getty Images

Захарова обаче показа характер, изравни резултата и вкара сета в тайбрек, а във втория сет отново навакса ранен пробив пасив.

Отличният сервис на Осака се оказа ключов, когато тя поведе с убедителното 5-1 във втория тайбрек и затвори мача малко преди 00:30 ч. местно време, избягвайки решаващ трети сет.

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Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака

Бившата номер едно в света ще се изправи срещу Катерина Синиакова от Чехия във втория кръг и обеща на феновете си още една модна изненада.

Източник: Getty Images

„Исках да изиграя добър мач, защото имах желание да ви покажа още екипи“, каза тя.

„Обичам да изразявам себе си чрез дрехите - защото не обичам да говоря прекалено много“, допълни тя.

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Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака
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