Наоми Осака излезе с вестникарска роба и шокира с екип, вдъхновен от НБА легенда

В печатляващият тоалет тип „медуза“ на Откритото първенство на Австралия. Блестящата златна рокля, вдъхновена от Айфеловата кула на „Ролан Гарос“. Елегантното изцяло бяло японско кимоно на Уимбълдън, съобщи BBC .

Наоми Осака за пореден път доказа, че знае как да направи грандиозен вход на турнирите от Големия шлем, а появата ѝ на тазгодишния US Open очаквано привлече всички погледи.

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Четирикратната шампионка от Големия шлем излезе за мача си от първия кръг срещу рускинята Анастасия Захарова в Ню Йорк, загърната в бяла роба с качулка, в която бяха зашити изрезки от вестникарски заглавия с акценти от нейната кариера.

Под нея се криеше изцяло черен спортен екип в баскетболна естетика, с който Осака игра и извоюва победата с 7-6 (8-6), 7-6 (7-3) срещу 101-вата в световната ранглиста Захарова.

След мача Осака сподели, че визията ѝ на корта е вдъхновена от НБА легендата Алън Айвърсън, на когото се приписва заслугата за поставянето на силен акцент върху модата в неговия спорт в края на 90-те години и началото на новия век.

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„Той е пионер. Смятам, че той е човек, на когото се възхищавам много, защото направи изключително много за модата, независимо дали го е направил умишлено, или не“, заяви Осака.

„Той промени начина, по който се обличат играчите в НБА. Мисля, че промени и целия разговор около облеклото в спорта и това да изразяваш себе си чрез стила. Чувствам го като вдъхновение в това отношение“, каза тя.

Презентационната форма на Осака на корта в нощната сесия в понеделник обаче бе малко по-малко стилна.

Японката, поставена под номер 13, която спечели титлата в Ню Йорк през 2018 и 2020 г., забави темпото след силен старт и трябваше да се бори здраво, за да пречупи Захарова.

Осака проби още при първата си възможност за 2-0 в първия сет и въпреки че пропусна шанс за 4-0, продължаваше да изглежда убедително при 5-2.

Източник: Getty Images

Захарова обаче показа характер, изравни резултата и вкара сета в тайбрек, а във втория сет отново навакса ранен пробив пасив.

Отличният сервис на Осака се оказа ключов, когато тя поведе с убедителното 5-1 във втория тайбрек и затвори мача малко преди 00:30 ч. местно време, избягвайки решаващ трети сет.

Бившата номер едно в света ще се изправи срещу Катерина Синиакова от Чехия във втория кръг и обеща на феновете си още една модна изненада.

Източник: Getty Images

„Исках да изиграя добър мач, защото имах желание да ви покажа още екипи“, каза тя.

„Обичам да изразявам себе си чрез дрехите - защото не обичам да говоря прекалено много“, допълни тя.