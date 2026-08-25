България

ЦИК прие граница от малко над милион евро за партия за президентските избори

В Сметната палата ще бъде създаден единен публичен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети

Николай Киров Николай Киров

25 август 2026, 21:33
ЦИК прие граница от малко над милион евро за партия за президентските избори
Източник: БТА

О бщият размер на финансирането на предизборна кампания за предстоящите на 25 октомври 2026 г. избори за президент и вицепрезидент не може да надхвърля 1 022 583,76 евро за партия, коалиция или инициативен комитет.

Това прие на днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) като гласува условията и реда за финансиране на предизборна кампания. 

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Партиите, регистрирали кандидати, ще могат да финансират предизборната кампания със собствени средства, средства на кандидатите, както и с дарения на физически лица. Това важи и за коалициите и инициативните комитети, като при тях даренията на физически лица могат да са направени на една от партиите в коалицията или на лице или лица от инициативния комитет, определени да отговарят за приходите, разходите и счетоводната дейности на предизборната кампания. 

Партиите извън НС да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании

В Сметната палата ще бъде създаден единен публичен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, който ще се поддържа от откриването на предизборната кампания до следващите избори от същия вид.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Йоана Новакова    
избори за президент ЦИК
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