ЦИК прие граница от малко над милион евро за партия за президентските избори

О бщият размер на финансирането на предизборна кампания за предстоящите на 25 октомври 2026 г. избори за президент и вицепрезидент не може да надхвърля 1 022 583,76 евро за партия, коалиция или инициативен комитет.

Това прие на днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) като гласува условията и реда за финансиране на предизборна кампания.

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Партиите, регистрирали кандидати, ще могат да финансират предизборната кампания със собствени средства, средства на кандидатите, както и с дарения на физически лица. Това важи и за коалициите и инициативните комитети, като при тях даренията на физически лица могат да са направени на една от партиите в коалицията или на лице или лица от инициативния комитет, определени да отговарят за приходите, разходите и счетоводната дейности на предизборната кампания.

Партиите извън НС да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании

В Сметната палата ще бъде създаден единен публичен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, който ще се поддържа от откриването на предизборната кампания до следващите избори от същия вид.