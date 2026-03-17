Свят

400 загинали при пакистански удар по болница в Кабул

Ударът бе извършен часове след като афганистански официални представители заявиха, че двете страни са си разменили огън по общата им граница

17 март 2026, 08:19
Източник: БТА

Н ай-малко 400 души са загинали, а още 250 - ранени, при въздушния удар на Пакистан снощи по болница за рехабилитация на наркозависими в афганистанската столица Кабул, съобщи тази сутрин правителството на талибаните в Афганистан, предаде Ройтерс.

Пакистан отхвърли твърдението като невярно и подвеждащо и заяви, че въздушните му удари, които са били нанесени също така и в източната част на Афганистан, не са засегнали никакви граждански обекти, като снощи „точно е насочил ударите си към военни съоръжения и инфраструктура за подкрепа на терористи“.

Асошиейтед прес отбелязва, че това бележи сериозна ескалация на конфликта между двете страни, започнал в края на миналия месец, при който имаше многократни сблъсъци, както и въздушни удари на територията на Афганистан. Международните призиви за прекратяване на огъня останаха без отговор.

Заместник-говорителят на афганистанското правителство Хамдула Фитрат написа в социалната платформа „Екс“, че въздушният удар е поразил болницата в Кабул около 21:00 ч. местно време (18:30 ч. българско време), като е унищожил големи части от болничното заведение с 2000 легла. Според говорителя броят на загиналите „досега“ е достигнал най-малко 400 души, а около 250 са ранени.

Местни телевизионни канали разпространиха видеокадри в „Екс“, на които се вижда как афганистанските сили за сигурност използват фенерчета, изнасяйки ранените, а пожарникарите се борят да потушат пламъците сред руините на сградата. Фитрат каза, че спасителните екипи работят за овладяване на пожара и изваждане на телата на жертвите.

Ударът бе извършен часове след като афганистански официални представители заявиха, че двете страни са си разменили огън по общата им граница и в Афганистан са загинали 4 души, докато най-смъртоносните сражения между съседните държави от години насам навлизат в третата си седмица.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Въздушен удар Пакистан Афганистан Кабул Болница Талибани Жертви Ескалация на конфликта Рехабилитация на наркозависими Гранични сблъсъци
Кой е водачът, заловен да "лети" два пъти с 200 км/ч за един час

Двама убити в бистро до летището на Франкфурт

Жена от Пловдив се зарази с тропическа треска след почивка на Сейшелите

Почина легендарен актьор от „Завръщане в бъдещето“

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

За час засякоха 21-годишен два пъти с по 200 км/ч

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел
Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Мелони се противопостави на военната интервенция в Ормузкия проток

Свят Преди 17 минути

Свободата на корабоплаването в пролива между Иран и Арабския полуостров е от фундаментално значение, каза Мелони

Нова ескалация в Близкия изток: Иран атакува посолството на САЩ в Багдад

Свят Преди 27 минути

Рано във вторник местно време говорителят на главнокомандващия на въоръжените сили на Ирак заяви, че „неоправдани атаки“ са били „повтаряни срещу редица жизненоважни обекти, съоръжения и дипломатически мисии“

Доналд Тръмп: Израел никога не би използвал ядрено оръжие срещу Иран

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира възможната ескалация на конфликта в Близкия изток

Даниел Пеев-Дънди се докосна за първи път до победата в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 1 час

Актьорът грабна сърцата на всички в образа на Бони Тейлър

Напрежението между Иран, САЩ и Израел расте: Какво се случва в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Конфликтът между САЩ, Израел и Иран навлиза в третата седмица с мащабни удари по Техеран и Бейрут, дронови атаки в Ирак и затваряне на въздушното пространство в ОАЕ, докато жертвите сред американските сили растат

"Всичко за него е глупаво": Доналд Тръмп атакува Гавин Нюсъм заради дислексията му

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ заяви, че хора с увреждания при ученето не трябва да заемат позиции в Белия дом

Изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за предсрочния вот

България Преди 2 часа

Чрез жребий ще бъдат определени поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите

Грешка, която много туристи правят: Без какво не бива да пътувате в чужбина

Любопитно Преди 2 часа

Пътуването в чужбина обикновено се свързва с нови градове, добра храна и приятни преживявания

17 март: Последният изстрел на свободата

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Не са само морковите: 4 суперхрани за отлично зрение и здрави очи

Любопитно Преди 2 часа

Морковите не са единствената храна, която може да поддържа здравето на зрението

Празник е! Кой празнува имен ден и защо да не започваме нищо

България Преди 2 часа

Православната църква почита паметта на Св. преподобни Алексий, Божи човек, а католическата чества Свети Патрик, светецът, покровител на Ирландия

Тези малки действия могат да придадат истински смисъл на живота ви

Любопитно Преди 2 часа

Началото на годината често е свързано с опити за големи промени в живота, които се надяваме да ни накарат да се чувстваме по-уверени, удовлетворени или да имаме по-контрол

Обрат във времето: Дъжд и сняг в края на март

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Пожар в хотел в Багдад след атака с дрон

Свят Преди 11 часа

Атаката с дрон е била насочена срещу американското посолство

Иран удари голямо нефтено находище в ОАЕ

Свят Преди 11 часа

Нефтеното находище „Шах“ е разположено на 230 километра южно от град Абу Даби

Електрозахранването се срина в цяла Куба

Свят Преди 11 часа

Спирането на тока е резултат от „пълно изключване на националната електропреносна мрежа

