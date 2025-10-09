България

Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев

9 октомври 2025, 11:58
Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов
О бщинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов излизат под домашен арест. Съдът промени мярката им на заседание в четвъртък.

Преди седмица Софийският градски съд ги остави в ареста. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.

Днес съдебният състав обаче реши, че има обосновано предположение, но вече няма опасност да извършат други престъпления в степен, която да налага задържане под стража.

Защитниците на обвиняемите поискаха по-леки мерки за неотклонение, докато прокуратурата предложи да им бъде наложен „домашен арест“.

Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна

По-лека мярка за двамата обвиняеми поиска и прокурорът Асен Христов, като се мотивира, че няма опасност да се укрият, предаде БНТ.

Според адвокатите

първоинстанционният съд не е взел под внимание показанията на Диан Иванов (бивш зам.-кмет на Варна), който твърди, че му е бил оказан натиск да направи съответни твърдения. Двамата защитници също смятат, че правилно първоинстанционният съд е посочил, че делото е подсъдно на Окръжен съд – Варна, но не се съгласяват с извода, че въпреки нарушените процесуални правила, те могат да се санират впоследствие. 

Имат чисто съдебно минало и ако някой вижда опасност от извършване на друго престъпление, тя може да бъде преодоляна и в условията на домашен арест.

Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

В началото на заседанието съдът, макар да счете за важно, отхвърли искането на адвокат Диляна Агова прокуратурата да представи назначената преди месеци тройна експертиза относно здравословното състояние на Стефанов.

Съдебният състав потвърди, че експертизата не е по делото, но определи искането като неизпълнимо в този вид съдебно заседание. Прокурорът заяви, че той не е наблюдаващ по делото и не може да и няма как да предостави исканото доказателство. Според адвокат Агова клиентът ѝ има нужда от постоянна медицинска помощ.

