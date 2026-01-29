България

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

Подсъдими са съпругата му Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова

29 януари 2026, 07:05
П оредно заседание в Софийския градски съд по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев. Подсъдими са съпругата му Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова.

Сестрата на убития Пейо Пеев: Страх ни е Габриела да не посегне на децата

Те бяха задържани преди 2 години, след като тялото на Пеев беше открито на Витоша.

След това майката и дъщерята бяха обвинени, че са удушили младия мъж, като се предполага, че мотивът за престъплението е свързан с родителски права.

Пейо Пеев и Габриела имат общо дете.

Източник: NOVA    
Пейо Пеев дело убийство съд
