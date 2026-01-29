Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

Това ли е новата партия на Радев - екипът му отрече

Рязка промяна на времето и оранжев код за утре

Медицински хеликоптер закара малко дете с грип в Пловдив

След козметично студио - жена се видя в порнографски сайт

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)

П оредно заседание в Софийския градски съд по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев. Подсъдими са съпругата му Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова.

Сестрата на убития Пейо Пеев: Страх ни е Габриела да не посегне на децата

Те бяха задържани преди 2 години, след като тялото на Пеев беше открито на Витоша.

След това майката и дъщерята бяха обвинени, че са удушили младия мъж, като се предполага, че мотивът за престъплението е свързан с родителски права.

Пейо Пеев и Габриела имат общо дете.