Рязка промяна на времето и оранжев код за утре

Предстоят застудяване и сняг

28 януари 2026, 15:55
У тре се очаква рязко влошаване на времето. НИМХ издаде предупреждение с жълт и оранжев код за валежи над цяла Южна и част от Северозападна България.

Жълт код е издаден за областите Кюстендил, София (област), Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, Шумен, Варна. А оранжев за Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково и Ямбол. 

В четвъртък и петък под влияние на средиземноморски циклон ще се създаде нова валежна обстановка, прогнозират от НИМХ.

Ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо. Ще има валежи: в равнинната част от страната от дъжд, в планините - от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна, а в петък – и в Североизточна България, гръмотевична дейност ще има в четвъртък в югоизточните райони.

Годината ще започне със студ и сняг: От -18 до 18 градуса ни очакват през януари

През първия ден ще духа предимно умерен вятър от юг-югоизток, а в петък - вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще нахлува студен въздух; в Северна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7°-8°, а максималните – между 7° и 12°, по-високи в Източна България; а в петък температурите ще се понижат още.

През почивните дни и в началото на следващата седмица ще се създаде нова валежна обстановка. След временно спиране на валежите в събота от югозапад, те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг.

В неделя и понеделник на повече места и в Южна България дъждът ще премине в сняг. От североизток с умерен, в Източна България и временно силен вятър ще нахлува студен въздух. В понеделник преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 7° и минус 2°, а дневните ще са предимно между минус 2° и 3°. Във вторник валежите ще спрат и облачността ще се разкъса.

Минималните температури ще се понижат, а дневните няма да се променят съществено.

Източник: Фокус, НИМХ    
Времето Метеорологична прогноза Оранжев код
Последни новини

“Ще деескалираме малко”: Тръмп и проблемът му с Минесота

“Ще деескалираме малко”: Тръмп и проблемът му с Минесота

Свят Преди 20 минути

В лагера на Доналд Тръмп най-радикалната фракция гледа на имиграционните операции като на жизненоважни

Кейт Мидълтън показа неочаквана прическа

Кейт Мидълтън показа неочаквана прическа

Любопитно Преди 20 минути

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън изненада с промяна във визията си, появявайки се със странична „ученическа“ плитка по време на официално посещение в Брадфорд, съчетавайки елегантност и небрежен стил

Калас: Европа трябва да се съобрази с новата реалност

Калас: Европа трябва да се съобрази с новата реалност

Свят Преди 36 минути

Калас: Стана болезнено ясно, че Русия ще остане дългосрочна заплаха за сигурността

Полша показва укрепления по границата си

Полша показва укрепления по границата си

Свят Преди 48 минути

Варшавското военно командване добави нови укрепления по почти 64 километра от границата

Доклад: Загубите във войната в Украйна достигат 2 милиона

Доклад: Загубите във войната в Украйна достигат 2 милиона

Свят Преди 53 минути

Руските бойни загуби в Украйна са „повече от 17 пъти по-големи от съветските загуби в Афганистан през 80-те години, 11 пъти по-високи от тези по време на първата и втората чеченски войни на Русия и повече от пет пъти по-големи от всички руски и съветски войни, взети заедно, от Втората световна война насам“

НС гласува да се поставят дефибрилатори на публични места

НС гласува да се поставят дефибрилатори на публични места

България Преди 55 минути

Промените защитават правата на пострадалите и на всички лица, които добронамерено оказват помощ при такива инциденти

Коцев пред Комитета на регионите: България е завладяна държава

Коцев пред Комитета на регионите: България е завладяна държава

България Преди 1 час

Коцев представи становището си за Черноморската стратегия на ЕС

Защо "Q-Day" може да преобърне света, какъвто го познаваме

Защо "Q-Day" може да преобърне света, какъвто го познаваме

Свят Преди 1 час

От онлайн банкирането до кодовете за ядрени ракети квантовите компютри могат да разбият цялото цифрово криптиране на планетата - с ужасяващи последици

Мистерия с мъртъв руснак в Бали

Мистерия с мъртъв руснак в Бали

Свят Преди 1 час

Очевидци са съобщили, че предната вечер от стаята се чували викове за помощ

„Най-стресиращото ми беше рестото“: как една банкова карта ми спести хаоса при двойното обращение на лев и евро

„Най-стресиращото ми беше рестото“: как една банкова карта ми спести хаоса при двойното обращение на лев и евро

Пари Преди 2 часа

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

България Преди 2 часа

Първоначално „Булгаргаз“ предложи цена на природния газ за февруари от 32,34 евро/MWh

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Свят Преди 2 часа

Казмирчак е републиканец и привърженик на президента на САЩ, Доналд Тръмп

Въвеждат изкуствен интелект в училищата в България

Въвеждат изкуствен интелект в училищата в България

България Преди 2 часа

Визията изхожда от разбирането, че изкуственият интелект вече е част от средата, в която учениците учат и общуват

„Не може да стане по-голямо от това“: Военната чистка на Си Дзинпин и пътят към глобален конфликт

„Не може да стане по-голямо от това“: Военната чистка на Си Дзинпин и пътят към глобален конфликт

Свят Преди 2 часа

Шокиращата чистка на висшето военно ръководство, извършена по нареждане на Си Дзинпин, рязко повишава напрежението в регион, който и без това вече се намира на ръба на криза

Самолет на НАСА кацна аварийно в Хюстън, предизвиквайки големи искри

Самолет на НАСА кацна аварийно в Хюстън, предизвиквайки големи искри

Свят Преди 2 часа

Бетъни Стивънс сподели, че е имало механичен проблем, който е довел до кацане без прибрани колесници

Жена е убита пред очите на детето си, полицията издирва мъжа ѝ

Жена е убита пред очите на детето си, полицията издирва мъжа ѝ

България Преди 2 часа

Той е на 31 г., висок около 170 см., слаб със светли очи, от с. Брестак, област Варна

Всичко от днес

