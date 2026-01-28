България

След козметично студио - жена се видя в порнографски сайт

Записите от скрита видеокамера са направени без знанието на жертвата

28 януари 2026, 19:46
Н езаконно заснети видеоклипове с разсъблечени клиенти в момент на козметична процедура във салон в Бургас са били качени онлайн. Жена от такъв запис открива себе си в сайт с порнографско съдържание. Тя е подала сигнал в прокуратурата. Видеото вече е гледано от над 50 хиляди души, предава NOVA.

Записите от скрита видеокамера в помещение за козметични процедури са направени без знанието на жертвата, през 2024 г. Преди дни тя разпознава собственото си голо тяло във видео, публикувано в канал с порнографско съдържание.

Оставайки анонимна тя каза: „Тези кадри ми ги изпратиха мои познати, които са в дадената група. Чувствам се ужасно, отвратително, омерзена. Все пак много хора са в тази група и най-малкото е твърде лично. Ние си доверяваме телата в този салон за процедура за немалка сума и съответно разчитаме да бъде спазена някаква конфиденциалност, а те ни заснемат тайно”.

Според закона за защита на личните данни създаването и разпространението на каквито и да е видеоматериали без знанието и съгласието на клиентите е забранено и е престъпление.

„Изисква се този, който поставя камерите, да е администратор на лични данни, да бъде вписан в специален регистър. Камерите да са поставени на такива места, които да са видни за всички хора, съответно трябва да се поставят обозначителни табели, за да могат всички граждани да са информирани, че там се осъществява видеозаснемане”, обясни адвокат Росен Диев.

Прокуратурата вече работи по случая. Говорителят на Районна прокуратура – Бургас Мария Маркова заяви, че е учудваща целта, за която са направени тези заснемания и по-скоро целта и начина на разпространение. А адвокат Диев посочи, че този салон е един от посещаваните в град Бургас и на този етап не се знае колко хора още може да са пострадали по същия начин.

По първоначални данни преди "сеансите" някои от девойките били упоявани

На входа на салона има табела за монтирано видеонаблюдение, а собственичката казва, че всеки подписва информирано съгласие, в което е упоменато че има камери за сигурност и охрана. Но не казва защо има скрита камера в помещенията за процедури, където клиентите са голи. Според нея записите са от пробив в мрежата на камерите и предполага, че може би е от wi-fi мрежата. „Там има два записа с доста интимен характер, на които съм снимана аз. Абсолютно злонамерена атака и като цяло мисля, че е насочено към мен”, твърди още собственичката.

По случая е започнала проверка, както от бургаската прокуратура, така и от ГДБОП.

Източник: NOVA    
