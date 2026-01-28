Изчезна пътнически самолет в Колумбия близо до Венецуела

П ътнически самолет с 15 души на борда изчезна в близост до границата на Колумбия с Венецуела.

Самолетът е превозвал 13 пътници и двама членове на екипажа. Той е излетял от граничния град Кукута и е изгубил връзка с контролната кула малко преди планираното си кацане.

„Самолетът трябваше да кацне около 12:05 ч. (местно време-бел.ред.)“ в близкия град Оканя, посочиха от авиокомпанията в изявление.

По данни на авиационните власти са задействани всички протоколи за сигурност и издирване.