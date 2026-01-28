Свят

"Хамас" обяви, че е готова да предаде властта на Николай Младенов

Настояват за пълното и безпрепятствено отваряне на граничния пункт Рафах

28 януари 2026, 21:21
"Хамас" обяви, че е готова да предаде властта на Николай Младенов
Източник: AP/БТА

Г рупировката "Хамас" е готова да "прехвърли напълно" управлението си върху ивицата Газа колкото се може по-скоро, заяви Хазем Касем, говорител на палестинското ислямистко движение. Той обаче настоя за пълното и безпрепятствено отваряне на граничния пункт Рафах с Египет, предаде "Франс прес".

"Бяха предприети конкретни мерки на място", посочи Касем пред журналисти на АФП в град Дейр ал Балах, в централната част на анклава.

"Вече можем да говорим за пълната готовност на всички министерства, органи и институции, включително и в областта на сигурността, да предадат всички досиета на Националния комитет за управление на Газа", подчерта говорителят. Съветът представлява преходна технократична администрация, установена след влизане в сила на плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяването на войната в Газа.

Българският дипломат и бивш външен министър Николай Младенов, член на Изпълнителния съвет, ще изпълнява функциите на Върховен представител за Газа. В това си качество той ще действа като връзка на място между Съвета на мира и Национален комитет за управление на Газа. Той ще подкрепя надзора на Съвета върху всички аспекти на управлението, възстановяването и развитието на Газа, като същевременно ще осигурява координация между гражданската власт и службите за сигурност.

Израел намери последния заложник в Газа

"Протоколите бяха изготвени, досиетата бяха завършени, а на комитетите им е възложено да предадат властта, за да може да се постигне пълно предаване на управлението на ивицата Газа на Националния комитет във всички области на неговата дейност, за която ние ще се погрижим да бъде успешна", допълни Касем.

За тази цел обаче членовете на Комитета трябва да могат да пристигнат в анклава, подчерта Касем, като призова за отварянето на гранично-пропускателния пункт Рафах на границата между Газа и Египет "за свободно влизане и напускане на ивицата по ефективен начин и без пречки от страна на Израел."

Рафах е единственият граничен пункт, осигуряващ сухопътния достъп до ивицата Газа без преминаване през Израел. Той е от ключово значение както за хора, така и за стоки и хуманитарна помощ, отбелязва АФП.

CNN: Николай Младенов – човекът с почти невъзможна мисия

Пропускателният пункт е затворен, откакто израелските въоръжени сили го превзеха през май 2024 г. Той бе отворен за кратко в началото на миналата година след сключването на кратко примирие във войната между Израел и "Хамас", започнала с нападението на групировката на израелска територия, извършено на 7 октомври 2023 г.

Али Шаат, ръководителят на НКУС обяви в Давос, че Рафах ще бъде отворен за движение в двете посоки тази седмица, но засега Израел се е съгласил да отвори граничния пункт само за пешеходци под пълен израелски надзор, без да поема ангажимент за конкретна дата.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Хамас Ивицата Газа Израел
