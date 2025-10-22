България

Съдът разпита свидетели по делото за убийството на Пейо Пеев

Обвинени за престъплението са Габриела Славова и майка ѝ Красимира Трифонова

С офийският градски съд разпита свидетели по делото за убийството на Пейо Пеев в София през 2024 г. Обвинени за престъплението са Габриела Славова и майка ѝ Красимира Трифонова.

Свидетелят Таня Петрова, далечна братовчедка на Пейо Пеев, каза пред съда, че за първи път е видяла Габриела на един рожден ден в семейството. Тя разказа, че двамата с Пейо са изглеждали много влюбени. Няколко месеца по-късно Петрова е разбрала, че Габриела е бременна. Впоследствие тя е изчезнала.

Таня Петрова разказа още, че Пейо е почерпил за раждането на първото им дете, въпреки че тогава все още не го бил виждал. Той е казал на Петрова, че иска да си вижда детето и че ще си търси правата.

По думите на свидетеля Пейо ѝ е споделял, че е бил удобен на Габриела и майка ѝ, когато е носил храна, памперси и дрехи у тях, но по време на празници двете жени му отказвали да вижда детето. 

Свидетелят Момчил Денев посочи, че Славова е упражнявала психически тормоз над Пейо, но той лично не е присъствал на подобни ситуации. Допълни, че Пейо не е започнал съдебни процеси относно правото си да вижда децата си, защото се е притеснявал Габриела да не ги скрие напълно от него.

В показанията си пред съда Александър Иков каза, че Пейо е бил жизнен човек, който обича спорта. Не е имал никакви зависимости, никога не му е искал пари. По думите на Иков Пейо е бил един от най-добрите хора, които познава.

"В никакъв случай не беше конфликтна личност", допълни свидетелят. 

