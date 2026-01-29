Любопитно

Шефът на Cisco предупреди за „касапница“: ИИ балонът ще се спука, компании ще фалират

Това каза технологичният шеф Чък Робинс

29 януари 2026, 06:34
Шефът на Cisco предупреди за „касапница“: ИИ балонът ще се спука, компании ще фалират
Източник: Istock

П обедители ще излязат от бума на изкуствения интелект (ИИ), но ще има „кланета по пътя“, предупреди шефът на американски технологичен гигант, съобщава BBC.

Чък Робинс, председател и главен изпълнителен директор на Cisco Systems, заяви, че технологията ще бъде „по-голяма от интернет, но настоящият пазар вероятно е балон и някои компании „няма да успеят“.

Cisco, една от водещите технологични компании в света, стои зад част от критичната ИТ инфраструктура, позволяваща ежедневното използване на изкуствен интелект.

Робинс каза, че някои работни места ще бъдат променени или дори „елиминирани“ от изкуствения интелект, особено в области като обслужването на клиенти, където компаниите ще се нуждаят от „по-малко хора“, но призова работниците да приемат технологията, а не да се страхуват от нея.

Коментарите му идват след поредица от предупреждения относно скорошния скок в инвестициите в изкуствен интелект, като някои твърдят, че секторът е балон, който е на път да се спука, разтърсвайки пазарите и довеждайки компании до фалит.

BBC е била информирана за подобни опасения от водещи фигури във финансите и технологиите. Шефът на JPMorgan Chase Джейми Даймън заяви, че част от парите, инвестирани в изкуствен интелект, „вероятно ще бъдат загубени“, докато главният изпълнителен директор на компанията майка на Google, Alphabet, Сундар Пичай, заяви, че има известна „ирационалност“ в бума на изкуствения интелект.

Скептиците сравняват предполагаемия балон с бума и краха на дотком компаниите от края на 90-те години.

Cisco беше най-ценната компания в света през 2000 г., но стойността ѝ спадна с 80%, когато дотком балона се спука.

Оттогава е възстановена и сега си партнира с фирми като Nvidia, предоставяйки основната инфраструктура, подкрепяща изкуствения интелект.

Въпреки че само през текущото тримесечие има поръчки за 1,3 милиарда паунда, Робинс е склонен да прави сравнения с колапса на дотком компаниите.

„Имаше много дискусии относно това: „Това балон ли е?“. И отговорът вероятно е „да“, но имахме балон през 2000 г. с интернет. И вижте къде сме днес.“

„И така, победителите излизат наяве, а по пътя има и касапница, но тя ще бъде по-голяма от интернет“, каза той.

„Усещането много прилича на (краха на дотком компаниите), но това, което се случва, е, че ще имате пари, които ще бъдат инвестирани в компании, които няма да успеят, но победителите ще се появят, приложенията и случаите на употреба ще започнат да се развиват.“

Робинс сравни изкуствения интелект с iPhone-ите, с постоянното разработване на нови приложения, казвайки, че с течение на времето ще се развият нови приложения на технологията.

Той каза, че това ще подобри „много неща“, но също така крие „потенциални рискове, които всички ние трябва да смекчим“.

Приемете ИИ на работа, не се страхувайте от него

Един от рисковете е за препитанието на хората, като нарастват опасенията, че изкуственият интелект ще доведе до масова загуба на работни места.

Робинс каза, че някои работни места ще бъдат премахнати, докато други ще бъдат променени, но работниците могат да процъфтяват, ако приемат и се научат да използват технологиите.

„Не бива да се тревожите толкова, че изкуственият интелект ще ви отнеме работата, колкото е необходимо да се тревожите, че някой, който е много добър в използването на изкуствен интелект, ще ви отнеме работата“, каза той.

Друг риск от изкуствения интелект е онлайн безопасността, предупреди Робинс.

„Това ще подобри кибератаките ни. Ще направи измамите, които хората виждат във входящите си кутии, да изглеждат по-реални“, казва той.

Но Cisco използва квантова технология в опит да смекчи рисковете от изкуствения интелект за онлайн сигурността.

Робинс каза: „Всеки път, когато имаме голяма технологична революция, винаги има риск за сигурността, свързан с нея, и индустрията е доста добра в разбирането и реалното изграждане на технологии, които помагат за защита от подобни неща.“

„Добри шансове“ Великобритания да се превърне в суперсила в областта на изкуствения интелект

Америка и Китай в момента са доминиращите сили в областта на изкуствения интелект, като страните се борят за надмощие в технологиите.

Но Робинс каза, че Обединеното кралство също отбелязва напредък в тази област и има „доста добри шансове“ да се превърне в суперсила в областта на изкуствения интелект.

„В момента е достатъчно рано и мисля, че единственото нещо, което знаем, е, че страните, които приемат изкуствения интелект, ще бъдат страните, които ще спечелят.“

„И мисля, че Обединеното кралство винаги е било насочено напред по отношение на тези технологични преходи“, каза той.

Освен че е движеща сила на развитието на изкуствения интелект, Робинс играе ключова роля като посредник между бизнес общността и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Робинс е председател на Кръглата маса за бизнес, представляваща водещите американски компании, и редовно разговаря с администрацията на Тръмп.

Относно работата с понякога непредсказуемия американски президент, той каза, че съществува „погрешно схващане“, че бизнес лидерите трябва да бъдат по-гласовити в поставянето под въпрос и критикуването на неговите политики.

Но той каза, че реалността е, че ако се опитвате да постигнете резултат, „по-добрият начин да го направите, особено с тази администрация, е в малки групи“.

Той продължи: „Това е може би най-достъпната администрация, която сме имали от десетилетия. Така че те са много отворени. Водим много диалог“.

„Не винаги сме съгласни, но поне водим диалог“.

Източник: BBC    
Изкуствен интелект Технологичен балон Cisco Systems Чък Робинс Загуба на работни места Киберсигурност Дотком балон Инвестиции в ИИ Бъдеще на технологиите Великобритания ИИ
Шефът на Cisco предупреди за „касапница": ИИ балонът ще се спука, компании ще фалират

