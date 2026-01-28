Свят

Румънският премиер: За разлика от България, Румъния не покрива критериите за еврозоната

Боложан добави, че би било добре политическите сили в страната да постигнат съгласие за еврото

28 януари 2026, 22:45

З а разлика от България Румъния все още не отговаря на необходимите критерии за присъединяване към еврозоната, като основната пречка е високият бюджетен дефицит, който за членство трябва да бъде под 3%. Целта за дефицита през тази година е 6,2–6,3%.

Това заяви румънският премиер Илие Боложан по време на посещението си в Берлин, където се срещна с германският канцлер Фридрих Мерц, съобщи „Диджи 24“.

Румъния не бърза да приеме еврото

Боложан добави, че би било добре политическите сили в страната да постигнат съгласие на парламентарните избори през 2028 г., че присъединяването към еврозоната трябва да бъде приоритет.

„Що се отнася до присъединяването на Румъния към еврозоната, България отговаря на условията, свързани с компонента за дефицита. Както знаете, Румъния имаше много големи дефицити през последните години. Докато не достигнем дефицит под 3%, този въпрос не стои на дневен ред. Ние сме в ситуация, в която намаляваме дефицитите си. Целта за тази година е приблизително 6,2–6,3% и сме поели ангажимент да намалим този дефицит до равнище около 3% до 2030 г. Смятам, че въпросът, свързан с присъединяването на Румъния към еврозоната, може да се превърне в основна тема в Румъния на парламентарните избори през 2028 г., когато политическите сили биха могли да постигнат съгласие, както беше в предишни години при присъединяването ни към ЕС или НАТО, по този приоритет за влизане в клуба на държавите от ЕС“, обясни румънският министър-председател.

Румъния се отдалечава от перспективата за приемане на еврото

„Що се отнася до отношенията с Република Молдова, за Румъния те са особени. Като се има предвид, че преговорите за присъединяване към ЕС биха могли да бъдат открити, смятам, че това би било най-голямата придобивка за Република Молдова — страна, която и на последните избори доказа своята проевропейска ориентация. Уместно е също така да благодарим на канцлера за присъствието му в Кишинев на важен митинг преди изборите, когато той, включително чрез самото си присъствие, изрази подкрепата на Германия за този стремеж на гражданите на Република Молдова“, добави Боложан.





