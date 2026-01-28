България

Почина големият художник Йордан Петров

Петров води активна кураторска дейност, развива и живописно творчество

28 януари 2026, 19:54
Почина големият художник Йордан Петров
Източник: СБХ

П очина Йордан Петров - един от доайените на българското изобразително изкуство, художник и графичен дизайнер с дълъг професионален път и международно разпознаваемо творчество, съобщават от Съюза на българските художници (СБХ).

Петров е роден през 1933 г. във Видин. Завършва специалност „Плакат“ в Художествената академия в София. 

"Работата му в областта на графичния дизайн и плаката го отвежда до престижни международни форуми, както и до реализация на многобройни национални експозиции в редица европейски и световни културни центрове", посочват от СБХ.

Паралелно с това Петров води активна кураторска дейност, развива и живописно творчество, което представя в поредица самостоятелни изложби. През 2024 г. се състоя изложба в СБХ, в галерията на столичната ул. ,,Шипка 6", свързана с 90-годишнината му.

"Отвъд мащаба на творческата му биография и международните му участия, Йордан Петров е пример за устойчивост и вътрешна свобода, автор, който до последните си години продължава да работи с ясно съзнание за изкуството като жив процес, отворен към експеримента и чувствителен към времето. Неговото присъствие в българската култура е значимо, а качествата на работата му ще останат трайна част от спомена за него", казват още от СБХ.

Източник: БТА    
Йордан Петров
