Путин се срещна с новия президент на Сирия

Нито един от двамата не спомена пряко руското военно присъствие в Сирия

28 януари 2026, 19:08
Източник: EPA/БГНЕС

С ирийският президент Ахмед ал-Шараа се срещна с руския си колега Владимир Путин в Москва, на фона на стремежа на Кремъл да гарантира бъдещето на военните бази, жизненоважни за руските операции в Близкия изток.

Русия беше ключов съюзник на предшественика на Шараа – Башар ал-Асад – по време на кървавата 14-годишна сирийска гражданска война, предаде АФП.

Свалянето на Асад от бунтовническите сили на Шараа нанесе сериозен удар върху руското влияние в региона и постави под въпрос статута на ценните руски военни бази в Сирия.

Башар Асад в Русия, какво поиска Путин от него

Оттогава Путин работи за изграждане на отношения с Шараа, макар че продължаващото предоставяне на убежище от страна на Русия на Асад и съпругата му в Москва остава сериозна пречка за подобряване на двустранните връзки.

„Много беше постигнато по отношение на възстановяването на нашите междудържавни отношения“, заяви руският президент по време на срещата с Шараа.

„Внимателно следим усилията ви за възстановяване на териториалната цялост на Сирия и искам да ви поздравя за инерцията, която този процес набира“, каза Путин, очевидно визирайки неотдавнашната офанзива на Шараа срещу кюрдските сили в североизточна Сирия.

Сирия без Асад – какъв ще бъде следващият ход на Русия

Шараа, за когото това беше втора среща с Путин след идването му на власт, заяви, че Русия има „историческа роля не само за единството и стабилността на Сирия, но и за тези на целия регион“.

Нито един от двамата не спомена пряко руското военно присъствие в Сирия, въпреки че по-рано говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви, че „няма никакво съмнение“, че този въпрос ще бъде обсъден по време на разговорите.

Русия разполага с два останали военни обекта в страната – авиобазата „Хмеймим“ и военноморската база „Тартус“ на сирийското средиземноморско крайбрежие.

Това са единствените две официални руски военни бази извън територията на бившия Съветски съюз.

По-рано тази седмица Кремъл изтегли силите си от летището в Камишли в контролирания от кюрдите североизточен район на Сирия.

Сирия е изразила готовност да сътрудничи с Москва, но нееднократно е настоявала Русия да екстрадира Асад.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи Шараа като „изключително уважаван“ и заяви, че нещата там „се развиват много добре“.

Източник: БГНЕС    
Сирия Русия Ахмед ал-Шараа Владимир Путин
