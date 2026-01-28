България

Намаляват избирателните секции в чужбина на 20

28 януари 2026, 17:13
Намаляват избирателните секции в чужбина на 20
Източник: БТА

П арламентарната правна комисия прие на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за промени в Изборния кодекс (ИК), с който се регламентира в страни, които не са членове на ЕС, да бъдат разкривани до 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства. “За“ бяха десет депутати, шест – против, един се въздържа. Подкрепиха го от ГЕРБ-СДС, „Възраждане“ , "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица". Против бяха от "Алианс за права и свободи", "ДПС-Ново начало" и "Продължаваме промяната-Демократична България") . Въздържа се представителят на "Морал, единство, чест". „Величие“ не присъстваха на заседанието.

Парламентът прие на първо четене промените в Изборния кодекс

Същият текст бе приет на 16 януари, когато комисията разгледа и гласува на второ четене общ законопроект за изменения в ИК. Той обаче не влезе за обсъждане в пленарната зала, тъй като миналата седмица именно заради него в четвъртък и петък нямаше кворум в пленарната зала.

С шест гласа „за" ( ПП-ДБ, АПС и "Възраждане") , осем – против( ГЕРБ-СДС, ИТН, ДПС- "Ново начало") и трима „въздържал се“( двама от БСП и един от МЕЧ ) комисията отхвърли законопроекта на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ за пълно възстановяване функционалността на сегашните машини за гласуване.

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

"Т.е. да се възстанови машинният протокол, машините да не са само принтери", обясни Надежда Йорданова. 

Източник: БТА, Нелли Желева    
Изборен кодекс Правна комисия
