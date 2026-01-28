България

Медицински хеликоптер закара малко дете с грип в Пловдив

Детето ще бъде прието в инфекциозна клиника в Пловдив

28 януари 2026, 17:07
Медицински хеликоптер закара малко дете с грип в Пловдив
Източник: iStock

М едицински хеликоптер е задействан, за да транспортира 5-годишно дете от Ямбол до Пловдив. Въздушната линейка е излетяла от градския стадион в Ямбол в 16:28 ч., като се очаква по план да кацне на хеликоптерна площадка в Пловдив в 17:08 ч., съобщи за БТА директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Ямбол д-р Веселина Коева.

Дете в критично състояние беше транспортирано със „Спартан“ от Бургас до София

Детето е транспортирано първоначално от екип на спешна помощ от Елхово до ямболската болница „Св. Пантелеймон“. Прието е с гърчова симптоматика, а след преглед от педиатър и направени изследвания е установено, че е с грип тип А, усложнен с възпалителен процес, със съмнение за енцефалит.

Въпреки че гърчовете са били овладени, медицинските специалисти са преценили, че съществува риск състоянието на детето да се усложни при продължителен автомобилен транспорт. Поради тази причина е взето решение за въздушен медицински транспорт, с цел по-бързо и безопасно придвижване.

Вдигнаха въздушна линейка заради 7-годишно дете в тежко състояние (СНИМКИ)

Детето ще бъде прието в инфекциозна клиника в Пловдив, след предварителна уговорка с приемащ лекар и готовност за лечение. Решението е взето в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и „България Хели Мед Сървиз“.

Източник: БТА, Мира Безус    
Медицински хеликоптер Ямбол Пловдив Спешна помощ
Последвайте ни
След три пъти „Не“ от банкерите: Обрат на „Дондуков“ 2 - Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

След три пъти „Не“ от банкерите: Обрат на „Дондуков“ 2 - Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Това ли е новата партия на Румен Радев?

Това ли е новата партия на Румен Радев?

Рязка промяна на времето и оранжев код за утре

Рязка промяна на времето и оранжев код за утре

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

pariteni.bg
Какво трябва да е налягането в гумите през зимата

Какво трябва да е налягането в гумите през зимата

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата

Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата

България Преди 49 минути

Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени

България подкрепи Гренландия и Дания в Съвета на Европа

България подкрепи Гренландия и Дания в Съвета на Европа

България Преди 1 час

Въпросът ще бъде обсъден утре в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

“Ще деескалираме малко”: Тръмп и проблемът му с Минесота

“Ще деескалираме малко”: Тръмп и проблемът му с Минесота

Свят Преди 1 час

В лагера на Доналд Тръмп най-радикалната фракция гледа на имиграционните операции като на жизненоважни

Бивш сенатор упои депутатка, за да я изнасили във Франция

Бивш сенатор упои депутатка, за да я изнасили във Франция

Свят Преди 1 час

Защитата на Герио заяви, че той смята да обжалва присъдата

Полша показва укрепления по границата си

Полша показва укрепления по границата си

Свят Преди 2 часа

Варшавското военно командване добави нови укрепления по почти 64 километра от границата

Доклад: Загубите във войната в Украйна достигат 2 милиона

Доклад: Загубите във войната в Украйна достигат 2 милиона

Свят Преди 2 часа

Руските бойни загуби в Украйна са „повече от 17 пъти по-големи от съветските загуби в Афганистан през 80-те години, 11 пъти по-високи от тези по време на първата и втората чеченски войни на Русия и повече от пет пъти по-големи от всички руски и съветски войни, взети заедно, от Втората световна война насам“

Съпругата на Брус Уилис: Той не осъзнава, че има деменция

Съпругата на Брус Уилис: Той не осъзнава, че има деменция

Свят Преди 2 часа

Ема обяснява, че Брус – както и други хора с подобни състояния – имат анозогнозия

НС гласува да се поставят дефибрилатори на публични места

НС гласува да се поставят дефибрилатори на публични места

България Преди 2 часа

Промените защитават правата на пострадалите и на всички лица, които добронамерено оказват помощ при такива инциденти

Коцев пред Комитета на регионите: България е завладяна държава

Коцев пред Комитета на регионите: България е завладяна държава

България Преди 2 часа

Коцев представи становището си за Черноморската стратегия на ЕС

Трагичната съдба на Едуард Айнщайн – синът на гения, прекарал живота си в психиатрична клиника

Трагичната съдба на Едуард Айнщайн – синът на гения, прекарал живота си в психиатрична клиника

Свят Преди 3 часа

Едуард Айнщайн прекарва три десетилетия в психиатрична клиника и за баща си Алберт е „неразрешим проблем“

Защо "Q-Day" може да преобърне света, какъвто го познаваме

Защо "Q-Day" може да преобърне света, какъвто го познаваме

Свят Преди 3 часа

От онлайн банкирането до кодовете за ядрени ракети квантовите компютри могат да разбият цялото цифрово криптиране на планетата - с ужасяващи последици

Мистерия с мъртъв руснак в Бали

Мистерия с мъртъв руснак в Бали

Свят Преди 3 часа

Очевидци са съобщили, че предната вечер от стаята се чували викове за помощ

„Най-стресиращото ми беше рестото“: как една банкова карта ми спести хаоса при двойното обращение на лев и евро

„Най-стресиращото ми беше рестото“: как една банкова карта ми спести хаоса при двойното обращение на лев и евро

Пари Преди 3 часа

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

България Преди 3 часа

Първоначално „Булгаргаз“ предложи цена на природния газ за февруари от 32,34 евро/MWh

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Свят Преди 3 часа

Казмирчак е републиканец и привърженик на президента на САЩ, Доналд Тръмп

Въвеждат изкуствен интелект в училищата в България

Въвеждат изкуствен интелект в училищата в България

България Преди 3 часа

Визията изхожда от разбирането, че изкуственият интелект вече е част от средата, в която учениците учат и общуват

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Сидни Суини, сутиени и Hollywood Sign: Когато рекламата стига твърде далеч

Edna.bg

Алекс Богданска на 32 – шампанско, миди и винтижд дух

Edna.bg

ВИДЕО: ЦСКА пусна ексклузивни кадри от „Българска армия“

Gong.bg

Веласкес: Положението със Сангаре не е сериозно, беше важно да натрупаме по 45 минути

Gong.bg

България е сред държавите, подкрепили Гренландия и Дания в Съвета на Европа

Nova.bg

Едно "да" и четири "не" на консултациите за служебен премиер

Nova.bg