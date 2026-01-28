България

София ще има нова структура на управление

Една от най-дълго чаканите промени е създаването на направление „Градско планиране и развитие“

28 януари 2026, 22:01
София ще има нова структура на управление
Източник: БТА

С офия ще има нова структура на управление, която влиза в сила от 1 февруари 2026 г. С реформата на кмета Васил Терзиев, одобрена от общинския съвет през декември 2025 г., се въвежда нов модел с ясно разпределени правомощия, отговорности и контрол, който пряко влияе върху планирането, строителството и развитието на града. Основен фокус е подреждането на администрацията, така че да бъдат ясни отговорите на въпросите кой взема решения, кой носи отговорност и кой контролира изпълнението, съобщиха от Столична община.

Новата структура не увеличава администрацията. Тя преразпределя съществуващия ресурс, за да разреши проблеми, които София трупа с години: хаотично застрояване, натиск върху кварталите, дефицити в сигурността, кампанийна грижа за културното наследство и липса на дългосрочна визия за неговото опазване.

Защо беше необходима тази промяна

В продължение на повече от десетилетие управлението на София се основаваше на модел, при който решенията се вземат законосъобразно, но изолирано едно от друго. Отделни планове, отделни проекти, отделни разрешения – без анализ на кумулативния ефект върху кварталите, трафика, зелените площи и публичната инфраструктура.

Резултатите са видими за всички:

●  квартали, които документално се водят изцяло „застроени“, но реално тепърва ще поемат нови сгради;

●  липса на тротоари, детски градини и канализация в зони с интензивно строителство;

●  инфраструктура, която се създава постфактум и най-често за сметка на инвеститорите, което пък създава сериозни разминавания в данните и проблеми при поддръжката;

●  усещане за неравно и несправедливо третиране – едни проекти се движат бързо, докато други се бавят с години.

Новата структура слага край на тези практики и поставя началото на по-ефективно управление, което да отговаря на нуждите на гражданите и бързо развиващата се София. 

Градско планиране и развитие: събиране на разпилените отговорности

Една от най-дълго чаканите промени е създаването на направление „Градско планиране и развитие“, ръководено от нов заместник-кмет. В него се обединяват устройственото и инфраструктурното планиране, контролът върху инвестиционното проектиране и строителството, градската среда и културното наследство. Това позволява координирани решения и търсене на баланс между застрояване, инфраструктура, зелени площи и публична среда.

Новото направление създава възможност за плавен преход към повече цялостни устройствени планове и по-малко частични изменения за отделни имоти.

Ще бъде засилен контролът върху строителния процес във всички етапи – от разрешението за строеж до въвеждането в експлоатация, с акцент върху паркирането и озеленяването. В сферата на инфраструктурата ще се работи за синхронизиране на данните за подземната мрежа и за по-добро планиране на изграждането и поддръжката ѝ. За значимите публични пространства и сгради ще се залага на проектиране чрез конкурси и публично обсъдени задания. В областта на културното наследство подходът се измества към сътрудничество със собствениците и по-достъпна, публична информация за паметниците на културата.

Политическа отговорност и експертна роля: промяна в модела на НАГ

Част от реформата е и ясно институционално разграничение между политическата и експертната отговорност в градоустройството. Заместник-кметът по „Градско планиране и развитие“ носи политическата отговорност за визията, приоритетите и координацията между секторите, докато главният архитект запазва експертните си функции по Закона за устройство на територията – издаване на разрешения за строеж, контрол върху строителството и изразяване на становища относно устройството на територията. 

По този начин главният архитект вече няма да бъде натоварван с политически очаквания и да се превръща във властова фигура – порочна практика, която се е наложила като изключение в София, за разлика от правилата в други български и европейски градове.

Терзиев предлага нов зам.-кмет по Градско планиране и развитие

Направление „Градско планиране и развитие“ ще се ръководи от Любо Георгиев – архитект и експерт по устойчиво градско развитие, познат на гражданите като един от основателите на инициативата „Екипът на София“. Професионалният му път е свързан с дългосрочното планиране на града, работата с данни и превръщането на сложните градски процеси в разбираеми решения за хората. (Подробна визитка по-долу)

Като заместник-кмет той ще отговаря за стратегическата координация на градското планиране, контрола върху застрояването и развитието на градската среда, с фокус върху активната роля на общината и публичността на решенията.

„Градът не може да се развива устойчиво с подхода ‘ПУП-че за имотче’. София има нужда от цялостни планове, от баланс между застрояване, инфраструктура и публична среда, и от решения, които са разбираеми за хората и отговарят на техните потребности. Ролята на общината е да води този процес – да планира, да обяснява и да носи отговорност за резултата“, коментира Любо Георгиев.

Културното наследство: от хаотични реакции към активна политика и визия

В София има над 1400 недвижими културни ценности. За голяма част от тях липсват пълни, актуални и дигитални данни. Това води до закъснели реакции, рушащи се сгради и загуба на памет и идентичност.

С новата структура културното наследство става част от градското планиране, а не отделен проблем. Създават се условия за:

●  пълна, дигитална и публична база данни за обектите;

●  по-ранна намеса при риск от разрушаване;

●  интегриране на културните ценности в развитието на града, вместо те да бъдат пречка или формалност.

Култура и туризъм: един ресурс, една политика

Обединяването на културата и туризма в едно направление цели по-добро използване на културния потенциал на София. Досега тези политики често се развиваха паралелно, без обща стратегия. Новият модел позволява културните събития, инфраструктурата и туристическият облик на града да се планират заедно – като инструмент за устойчиво развитие и международно позициониране.

Образование: самостоятелен ресор с фокус върху децата

Образованието се обособява като самостоятелен ресор, което отразява мащаба и значимостта на политиките за децата и младите хора в София. Приоритет са предучилищното образование и грижата за децата, където недостигът на места години наред беше един от най-сериозните проблеми за семействата. Само през 2025 г. в столицата бяха разкрити 1 464 нови места в детските градини, с което недостигът беше намален с над 15% – от 10 200 неприети деца през 2024 г. до 8 800 през 2025 г. За първите две години от мандата общият брой на новоразкритите места достигна близо 2 468, чрез изграждането и разширяването на детски заведения там, където нуждата е най-голяма – в квартали като Лозенец, Стрелбище, Изток, Манастирски ливади, Карпузица и Негован. 

Нов зам.-кмет по сигурността ще дава разрешения за митинги и протести

Амбицията е до края на мандата да няма нито едно дете без адекватна грижа, а тази структурна промяна създава условия за по-добро планиране, по-точно насочване на ресурсите и устойчиви решения. Тя стъпва върху първата цялостна стратегия на Столична община за справяне с недостига на места в детските ясли и градини, която въвежда системен подход, базиран на данни, прогнози и реалните нужди на семействата, с цел пълно покритие на потребностите до 2027 г. 

Ресорът ще бъде ръководен от Десислава Желязкова, досегашен директор на дирекция „Образование“, което гарантира приемственост и експертност в управлението на една от най-чувствителните публични политики.

Сигурност: единен управленски център

Създаването на направление „Сигурност“ с ресорен заместник-кмет отговаря на реалността на София като град на масови протести, големи културни и спортни събития и висока гражданска активност.

Досега дейностите по сигурност и превенция бяха разпокъсани между различни дирекции, без единен управленски център. Това затрудняваше реакциите при масови събития и ограничаваше възможностите на общината да действа координирано.

Направлението ще бъде ръководено от Лъчезар Милушев – дългогодишен експерт по сигурността и управлението при кризи, с опит в МВР, стратегическото планиране и защитата на обекти с масово пребиваване на хора. Неговата експертиза е насочена именно към координацията между институциите и управлението на сложни ситуации в реално време.  (Подробна визитка по-долу)

Нововъведенията включват:

●  хоризонтална координация между общинските направления, районните кметове и общинските предприятия;

●  оперативно взаимодействие с МВР, СДВР, пожарна, здравни служби и други институции;

●  ясно поемане на управленската отговорност за сигурността в града.

Същият брой служители, по-добри резултати

Новата структура не предвижда раздуване на администрацията. Общата численост остава непроменена. Преходът се случва с минимални съкращения – под 5% от щата, концентрирани основно в дирекция „Общински приходи“. Те са пряк резултат от дигитализацията на процесите и факта, че все повече хора избират да плащат местните си данъци и такси онлайн. Това обективно намалява необходимостта от обслужване на гише и позволява част от дейностите да бъдат автоматизирани.

Освободеният ресурс няма да бъде загубен. Напротив – работните места ще бъдат пренасочени към направления с най-голямо натоварване, където обемът на работа надвишава наличния човешки капацитет. Така с реформата се правят съкращения там, където процесите са оптимизирани и се отварят нови позиции там, където са най-нужни повече хора.

Администрация в XXI век

София днес не е градът от преди 10 или 20 години. Рекорден трафик, рекордно застрояване и нарастващо напрежение изискват различен управленски модел. Новата структура не решава всички проблеми автоматично, но създава рамката, без която нито една реформа не може да бъде устойчива.

Това е структура, която цели да работи не за един мандат, а за града – независимо кой е кмет и кои хора заемат конкретни позиции, посочват от Столична община.

Източник: БТА    
София Управленска реформа Градско планиране Васил Терзиев
Последвайте ни
След три пъти „Не“ от банкерите: Обрат на „Дондуков“ 2 - Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

След три пъти „Не“ от банкерите: Обрат на „Дондуков“ 2 - Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

Румънският премиер: За разлика от България, Румъния не покрива критериите за еврозоната

Румънският премиер: За разлика от България, Румъния не покрива критериите за еврозоната

Кремъл покани Зеленски в Москва

Кремъл покани Зеленски в Москва

Изчезна пътнически самолет в Колумбия близо до Венецуела

Изчезна пътнически самолет в Колумбия близо до Венецуела

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 ползи от пътуването с котката ви

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Хамас&quot; обяви, че е готова да предаде властта на Младенов</p>

"Хамас" обяви, че е готова да предаде властта на Николай Младенов

Свят Преди 1 час

Настояват за пълното и безпрепятствено отваряне на граничния пункт Рафах

Обиски в най-голямата банка в Германия

Обиски в най-голямата банка в Германия

Свят Преди 2 часа

Прокуратурата потвърди извършените претърсвания

След козметично студио - жена се видя в порнографски сайт

След козметично студио - жена се видя в порнографски сайт

България Преди 3 часа

Записите от скрита видеокамера са направени без знанието на жертвата

Рубио: Режимът в Иран е по-слаб от всякога

Рубио: Режимът в Иран е по-слаб от всякога

Свят Преди 3 часа

Рубио коментира и отстраняването на високопоставен генерал в Китай по-рано тази седмица

Путин се срещна с новия президент на Сирия

Путин се срещна с новия президент на Сирия

Свят Преди 4 часа

Нито един от двамата не спомена пряко руското военно присъствие в Сирия

Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата

Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата

България Преди 5 часа

Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени

България подкрепи Гренландия и Дания в Съвета на Европа

България подкрепи Гренландия и Дания в Съвета на Европа

България Преди 5 часа

Въпросът ще бъде обсъден утре в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Намаляват избирателните секции в чужбина на 20

Намаляват избирателните секции в чужбина на 20

България Преди 6 часа

Медицински хеликоптер закара малко дете с грип в Пловдив

Медицински хеликоптер закара малко дете с грип в Пловдив

България Преди 6 часа

Детето ще бъде прието в инфекциозна клиника в Пловдив

Кейт Мидълтън показа неочаквана прическа

Кейт Мидълтън показа неочаквана прическа

Любопитно Преди 6 часа

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън изненада с промяна във визията си, появявайки се със странична „ученическа“ плитка по време на официално посещение в Брадфорд, съчетавайки елегантност и небрежен стил

“Ще деескалираме малко”: Тръмп и проблемът му с Минесота

“Ще деескалираме малко”: Тръмп и проблемът му с Минесота

Свят Преди 6 часа

В лагера на Доналд Тръмп най-радикалната фракция гледа на имиграционните операции като на жизненоважни

Бивш сенатор упои депутатка, за да я изнасили във Франция

Бивш сенатор упои депутатка, за да я изнасили във Франция

Свят Преди 6 часа

Защитата на Герио заяви, че той смята да обжалва присъдата

Смятан за мъртъв моряк се появи на борда на танкер

Смятан за мъртъв моряк се появи на борда на танкер

Свят Преди 6 часа

Двайсет и девет годишният моряк беше обявен за изчезнал от танкера „Сонга Пърл“

Калас: Европа трябва да се съобрази с новата реалност

Калас: Европа трябва да се съобрази с новата реалност

Свят Преди 6 часа

Калас: Стана болезнено ясно, че Русия ще остане дългосрочна заплаха за сигурността

Полша показва укрепления по границата си

Полша показва укрепления по границата си

Свят Преди 6 часа

Варшавското военно командване добави нови укрепления по почти 64 километра от границата

Доклад: Загубите във войната в Украйна достигат 2 милиона

Доклад: Загубите във войната в Украйна достигат 2 милиона

Свят Преди 7 часа

Руските бойни загуби в Украйна са „повече от 17 пъти по-големи от съветските загуби в Афганистан през 80-те години, 11 пъти по-високи от тези по време на първата и втората чеченски войни на Русия и повече от пет пъти по-големи от всички руски и съветски войни, взети заедно, от Втората световна война насам“

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Марк Антъни ще става баща за осми път – съпругата му е бременна

Edna.bg

Сидни Суини, сутиени и Hollywood Sign: Когато рекламата стига твърде далеч

Edna.bg

НА ЖИВО: Борусия Дортмунд 0:0 Интер, втората част започна

Gong.bg

НА ЖИВО: Всички резултати и голмайстори от Шампионската лига

Gong.bg

Психолози: Нужни са между 2 и 4 години за адаптация към новата валута

Nova.bg

Скандал със записи от козметично студио: Жена се е разпознала в порнографски сайт

Nova.bg