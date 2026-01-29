Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)

Това ли е новата партия на Радев - екипът му отрече

П ризрак на пътя край монтанското село Дъбова махала. Младеж, облечен в бял чаршаф, а преди това се появявал и в бял скафандър, стряска шофьорите посреднощ. Докато автомобилите го заобикаляли, други младежи замеряли колите с камъни.

Пътят е използван за достигане от „Дунав мост“ 2.

Младежи изпочупиха 30 коли

Според очевидци всичко се случва около 1 часа през нощта.

Полицейски инспектор Симеон Иванов от участъка в Брусарци е получил три сигнала, но при идване на място не е заварил никого.

„От Районното управление в Лом ни съобщиха, че двама от водачите, по които е стреляно с камъни и други твърди предмети, са от съседното село Тополовец. Те разказват, че пътят им е бил препречен от мъж, покрит с чаршаф. За да не го ударят, автомобилите намаляват, а в този момент други хора замерят превозните средства, причинявайки им щети. Това се случило в продължение на час. Установени са шестима души, съпричастни към деянието. Те са направили пълни самопризнания, а двама от тях са задържани. Единият замесен е непълнолетен, другите петима са от 19 до 21 години, от Дъбова махала. Призракът е на 20 години, обличал се е и с гащеризон със скафандър, който впоследсвие младежите са изгорили. Задържаните определиха случилото се като начин за забавление и за да станат известни в социалните мрежи“, разкри в ефира на NOVA Иванов.

Сред щетите са счупено предно стъкло и повреди по пасажерските врати.

Инспекторът призова младежите да не се влияят от провокативни клипове в социалните мрежи.