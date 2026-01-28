Обиски в най-голямата банка в Германия

Свят

Г ерманските прокуратура и полиция извършиха обиски в централата на „Дойче банк“ във Франкфурт и в офиса на банката в Берлин в рамките на разследване за предполагаеми нарушения, свързани с пране на пари.

Според „Зюддойче Цайтунг“ разследването е свързано със съмнения за нарушения в отношенията на банката с компании, свързвани с руския милиардер Роман Абрамович.

Прокуратурата потвърди извършените претърсвания в помещенията на най-голямата банка в Германия, но не уточни срещу кого е насочено разследването.

Прокуратурата във Франкфурт заяви, че води „разследване срещу неизвестни отговорни лица и служители на „Дойче банк“ по подозрение за пране на пари, както и за свързани допълнителни нарушения по Закона за борба с изпирането на пари“.

„В миналото „Дойче банк“ е поддържала бизнес отношения с чуждестранни компании, които самите те са заподозрени, че са били използвани с цел пране на пари“, заяви говорител на прокуратурата в изявление пред АФП.

По думите му разследването се извършва от специализирано звено за икономически престъпления в сътрудничество с федералната полиция.

Говорител на „Дойче банк“ потвърди обиските и заяви, че банката „оказва пълно съдействие на прокуратурата“, но отказа да коментира допълнително.

Според финансови източници разследването се отнася до предполагаеми нарушения, извършени в периода между 2013 и 2018 г. Акциите се провеждат в навечерието на публикуването на финансовите резултати на банката за четвъртото тримесечие на 2025 г.

Източник: БГНЕС    
