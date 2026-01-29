Жертви и разрушения след бурята „Кристин“ в Португалия

Н ай-малко петима души загинаха, след като бурята „Кристин“ премина през централните и северните части на Португалия, предизвиквайки тежки наводнения, свлачища и мащабни материални щети, пише ВВС.

Бурята, определена от правителството като „екстремно кулминационно събитие“, доведе до затваряне на училища, сериозни щети по сгради и значителни смущения в транспорта.

В крайбрежния град Фигейра да Фош виенско колело се преобърна, а няколко превозни средства бяха ударени, след като част от покрив на сграда беше откъсната от силния вятър.

Storm Kristin kills at least three people in Portugal and leaves more than 800,000 residents without electricity as strong winds, heavy rain, and snow hit central and northern parts of the country. pic.twitter.com/hipuXLMAx1 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 28, 2026

Португалия е засегната от поредица от бури през последните дни, включително една през уикенда, при която мъж загина, след като автомобилът му беше отнесен от придошлите води. Проливни дъждове и пориви на вятъра със скорост до 150 км/ч предизвикаха над 3000 инцидента, свързани с метеорологичните условия, в цялата страна, съобщиха службите за гражданска защита. Няколко души са били ранени, след като са били ударени от падащи дървета или отломки.

Най-силните ветрове са регистрирани във военновъздушната база Монте Реал в района на Лейрия, където са отчетени пориви до 178 км/ч, преди оборудването за наблюдение да бъде унищожено. Според официални лица именно там вероятно е била входната точка на бурята към континенталната част на Португалия.

Над 850 000 души са останали без електрозахранване в сряда, съобщи електроразпределителната компания E-Redes. Агенцията за гражданска защита (ANEPC) потвърди, че трима души са загинали в централния район на Лейрия – един от най-тежко засегнатите.

В Лейрия един човек е бил ударен от метален лист, а друг е бил заклещен в конструкцията на жилищна сграда, съобщиха официални представители. Местни медии информираха, че мъж във Вила Франка де Шира е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му.

Съобщения за смъртен случай има и от района на Мариня Гранде.

Транспортът в цяла Португалия е сериозно нарушен. Множество пътища, включително основната магистрала, свързваща Лисабон със северната част на страната, както и железопътни линии, са блокирани от паднали дървета и отломки.

Десет крайбрежни района бяха поставени под червено метеорологично предупреждение в сряда заради опасни морски условия. Според Португалския институт по море и атмосфера (IPMA) се очаква височината на вълните да достигне до 14 метра.

At least five killed after Storm Kristin sweeps across Portugal https://t.co/y1NO8eXxn7 — BBC News (World) (@BBCWorld) January 28, 2026

Полицията за обществена сигурност (PSP) призова жителите на Коимбра и Лейрия да останат по домовете си. В същото време държавният секретар по гражданска защита заяви, че страната остава в режим на максимална готовност.

Премиерът Луиш Монтенегро изрази съболезнования към семействата на загиналите и заяви, че властите оценяват щетите и ще предприемат „всички необходими мерки“.

Междувременно кметът на Лейрия Гонсало Лопеш призова правителството да обяви извънредно положение.

„Обществените ни пространства са обърнати с главата надолу“, каза той пред репортери. „Това е нещо, което ще изисква много големи усилия за възстановяване през следващите месеци. Въздействието е подобно на това, което бомба може да означава за нашия град – с масивни разрушения.“

След като прекоси Португалия, бурята „Кристин“ се придвижи на изток към Испания, носейки със себе си сняг, проливни дъждове и силни ветрове.

Бурята причини широко разпространени смущения в цялата страна – училища, пътища и железопътни линии бяха затворени, а стотици хиляди хора останаха без електрозахранване.

В Андалусия службите за спешна помощ съобщиха за около 2000 инцидента, свързани с неблагоприятните метеорологични условия.

Испанската национална метеорологична агенция AEMET предупреди за изключително силни ветрове в някои райони, като се очаква поривите да достигнат ураганна сила. За части от провинция Алмерия в югоизточната част на страната беше обявен червен код за опасно време заради силата на вятъра.