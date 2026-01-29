Свят

Жертви и разрушения след бурята „Кристин“ в Португалия

Н ай-малко петима души загинаха, след като бурята „Кристин“ премина през централните и северните части на Португалия, предизвиквайки тежки наводнения, свлачища и мащабни материални щети, пише ВВС.

Бурята, определена от правителството като „екстремно кулминационно събитие“, доведе до затваряне на училища, сериозни щети по сгради и значителни смущения в транспорта.

В крайбрежния град Фигейра да Фош виенско колело се преобърна, а няколко превозни средства бяха ударени, след като част от покрив на сграда беше откъсната от силния вятър.

Португалия е засегната от поредица от бури през последните дни, включително една през уикенда, при която мъж загина, след като автомобилът му беше отнесен от придошлите води. Проливни дъждове и пориви на вятъра със скорост до 150 км/ч предизвикаха над 3000 инцидента, свързани с метеорологичните условия, в цялата страна, съобщиха службите за гражданска защита. Няколко души са били ранени, след като са били ударени от падащи дървета или отломки.

Най-силните ветрове са регистрирани във военновъздушната база Монте Реал в района на Лейрия, където са отчетени пориви до 178 км/ч, преди оборудването за наблюдение да бъде унищожено. Според официални лица именно там вероятно е била входната точка на бурята към континенталната част на Португалия.

Над 850 000 души са останали без електрозахранване в сряда, съобщи електроразпределителната компания E-Redes. Агенцията за гражданска защита (ANEPC) потвърди, че трима души са загинали в централния район на Лейрия – един от най-тежко засегнатите.

В Лейрия един човек е бил ударен от метален лист, а друг е бил заклещен в конструкцията на жилищна сграда, съобщиха официални представители. Местни медии информираха, че мъж във Вила Франка де Шира е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му.

Съобщения за смъртен случай има и от района на Мариня Гранде.

Транспортът в цяла Португалия е сериозно нарушен. Множество пътища, включително основната магистрала, свързваща Лисабон със северната част на страната, както и железопътни линии, са блокирани от паднали дървета и отломки.

Десет крайбрежни района бяха поставени под червено метеорологично предупреждение в сряда заради опасни морски условия. Според Португалския институт по море и атмосфера (IPMA) се очаква височината на вълните да достигне до 14 метра.

Полицията за обществена сигурност (PSP) призова жителите на Коимбра и Лейрия да останат по домовете си. В същото време държавният секретар по гражданска защита заяви, че страната остава в режим на максимална готовност.

Премиерът Луиш Монтенегро изрази съболезнования към семействата на загиналите и заяви, че властите оценяват щетите и ще предприемат „всички необходими мерки“.

Междувременно кметът на Лейрия Гонсало Лопеш призова правителството да обяви извънредно положение.

„Обществените ни пространства са обърнати с главата надолу“, каза той пред репортери. „Това е нещо, което ще изисква много големи усилия за възстановяване през следващите месеци. Въздействието е подобно на това, което бомба може да означава за нашия град – с масивни разрушения.“

След като прекоси Португалия, бурята „Кристин“ се придвижи на изток към Испания, носейки със себе си сняг, проливни дъждове и силни ветрове.

Бурята причини широко разпространени смущения в цялата страна – училища, пътища и железопътни линии бяха затворени, а стотици хиляди хора останаха без електрозахранване.

В Андалусия службите за спешна помощ съобщиха за около 2000 инцидента, свързани с неблагоприятните метеорологични условия.

Испанската национална метеорологична агенция AEMET предупреди за изключително силни ветрове в някои райони, като се очаква поривите да достигнат ураганна сила. За части от провинция Алмерия в югоизточната част на страната беше обявен червен код за опасно време заради силата на вятъра.

